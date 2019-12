El papa recibió a Fabiola Yañez y bregó por “una América Latina unida”

El papa Francisco inauguró este viernes la nueva sede de la fundación pontificia Scholas Occurrentes en el Vaticano, donde recibió a Fabiola Yañez, pareja del presidente Alberto Fernández, y a otros cuatro primeras damas latinoamericanas.

“Yo todavía sueño con una América Latina unida y las mujeres son las únicas capaces de hacerlo”, apuntó el sumo pontífico, a tiempo que saludó a la primera dama argentina: “Estas estrenando cargo”.

Francisco bendijo y descubrió una placa en el ingreso de la sede que la fundación pontificia tiene en el barrio Trastevere de Roma. Además de Yañez, del encuentro participaron las primeras damas de Belice, Brasil, Colombia y Paraguay.

Como anfitriones, estuvieron los dos directores mundiales de Scholas, los argentinos José María del Corral y Enrique Palmeyro, quienes trabajan con Jorge Bergoglio hace más de 20 años.

En el cónclave, la primera dama argentina le obsequió al Papa el cáliz usado en la misa del domingo 8 de diciembre en Luján, de la cual participaron el presidente Fernández y su antecesor, Mauricio Macri.

Scholas Occurrentes

La sede de la fundación pontificia, creada en 2013 en base a las experiencias Escuela de Vecinos y Escuelas Hermanas que había impulsado como arzobispo porteño, motiva a los jóvenes a “expresar libertad, no tener miedo y a desinhibirse”.

“Es la capacidad de hacer salir lo que uno tiene dentro. Cuando lo hacés en grupo el grupo te va conteniendo y ayudando, y juntos van haciendo camino e historia. La capacidad de desinhibición que vi que se crea en los chicos de Scholas es saludable, que no haya nada que no te permita expresarse. Y eso tiene poesía”, comentó el sumo pontífice.

Y agregó: “Lo que Scholas gatilla en cada uno es poesía, y eso no quiere decir alienarse en cosas que están volando por arriba, sino que significa creatividad. Y el hombre y la mujer son creativos o permanecen infantes, no crecen. Y eso es lo que veo en los chicos, que han crecido. Y una creatividad acompañada por símbolos, historias. Scholas no hace proselitismo, crea libertad, porque apuesta a eso que cada uno tiene en su corazón, que es la capacidad de crecer y hacer su futuro”.