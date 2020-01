Precios Cuidados: sólo hay un 16% de productos en góndolas

Consumidores Libres determinó que la mayoría de los productos no se encuentran. ADDUC reclama sanciones ante incumplimientos.

A dos semanas del relanzamiento del programa Precios Cuidados, apenas un 16 por ciento los productos que se encuentran en góndolas. Tanto desde la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) como desde Consumidores Libres advirtieron que “no se cumple en un 100 por ciento”. De los 310 productos anunciados, solamente pudieron rastrear 50 en góndolas.

Héctor Polino precisó que Consumidores Libres hizo un control en distintos supermercados de la Provincia y determinó que de los 310 productos que integran el programa, apenas un 16 por ciento estaba en góndolas. “Son entre 40 y 60 productos”, sostuvo.

Alertó que “el programa no se cumple en un 100 por ciento” y alentó a los consumidores a “hacer las denuncias pertinentes”.

“Pudimos detectar dos problemas, el primero es que los comercios que están adheridos en el sistema tienen serios problemas de faltante de productos en las góndolas y el segundo es que cuando uno quiere denunciarlo en la aplicación móvil se encuentra con que tiene inconvenientes porque no siempre se puede localizar el comercio adherido”, indicó el titular de ADDUC, Osvaldo Bassano.

Admitió que el programa recién comienza por lo que apostó a que “se vayan solucionando con el tiempo”. Sin embargo, apuntó contra las grandes cadenas de supermercados porque el programa es “para cuidar el bolsillo de la gente” y los hipermercados “entablaron una guerra contra los consumidores”.

“El problema de la inflación son los hipermercados y el gobierno los debe sancionar con clausura porque con sólo Precios Cuidados no va a alcanzar para frenar la inflación ya que quienes comercializan los alimentos están concentrados y si no se les sanciona severamente, no se va a detener la escalada de precios”, planteó a Info Región.

En este marco, Polino valoró la intención del Gobierno pero destacó que en el mismo informe se relevó que durante la primera quincena de enero hubo un aumento de un 1,14 por ciento de los precios en relación a igual mes en el 2018 e indicó que de los 38 productos relevados, 8 forman parte del listado de Precios Cuidados. “Estamos en una situación complicada, en el listado de precios relevados hay 8 que están dentro del programa y tienen un aumento muy significativo”, señaló.

Más controles

El Ejecutivo nacional convocó a los intendentes a ser parte controlador del programa. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se reunió con jefes comunales del Conurbano con el objeto de coordinar junto con todos los niveles gubernamentales la aplicación del programa de Precios Cuidados en sus respectivos municipios.

A su vez, desde la Defensoría del Pueblo de la provincia, a cargo de Guido Lorenzino, celebraron la vuelta del programa y aseguraron que desde la entidad también realizarán “los monitoreos necesarios” para corroborar el cumplimiento del programa “para que esta política pública tenga un impacto real en el bolsillo de los bonaerenses”, plantearon