Para la oposición, la inseguridad “es un problema de todo el Conurbano”

El concejal de Juntos por el Cambio Rubén Conde aseguró que “la inseguridad no se vive solo en Avellaneda, sino que es un problema de todo el Conurbano” y recalcó la importancia de que “Provincia y Nación generen políticas comunes para combatir el delito”, tras las diferentes discusiones que se manifestaron en el último tiempo.

“Si uno se mueve por los diferentes municipios y hace una hora en auto, te cuesta encontrarte con una patrulla. La inseguridad no se vive solo en Avellaneda, sino que es un problema de todo el Conurbano. Hay una clara demostración de la falta de presencia policial en las calles”, advirtió el edil, en diálogo con Info Región.

En ese contexto, Conde consideró que “la inseguridad no es un problema de estos veinte días, sino un proceso de varios años” y destacó que recién podrá resolverse “cuando Nación, Provincia y Municipio se pongan de acuerdo”.

“Hoy hay una disputa entre los diferentes poderes, donde no está claro el rol del accionar policial, y eso repercute directamente en que haya un montón de zonas con poca presencia policial“, criticó el concejal opositor, antes de indicar que es una cuestión que no debe quedar sujeta al debate partidario: “Lo vemos con preocupación, pero sabemos que no es un tema para politizar”.

Reencuentro

Por otra parte, Conde analizó la reunión que se dio entre el intendente Jorge Ferraresi y el ex mandatario Baldomero “Cacho” Álvarez, tras varios años de distanciamiento. “Son dos personas que fueron parte de un movimiento político mucho tiempo. Ellos tendrán que darles explicaciones a su electorado de por qué en un momento se separaron y ahora vuelven a estar juntos”, apuntó.

Asimismo, el concejal enfatizó: “No me sorprendió, porque el peronismo muchas veces tiene distanciamientos y acercamientos. Si uno ve las barbaridades que dijo el mismo presidente de la actual vicepresidenta o las cosas que decía Sergio Massa de Cristina, al final lo de Cacho y Ferraresi hasta parece más personal y común”.

Ya de cara a la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, que se darán el próximo 3 de marzo, el funcionario de Juntos por el Cambio concluyó que “la idea será sentarse a conversar con el municipio y no entrar en esa pelea de oficialistas y opositores, porque para la política ya se va a ver el año que viene cuando haya elecciones”.