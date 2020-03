“Tenemos que demostrar que no somos los del último partido”, subrayó Cavalieri

El entrenador de Los Andes anticipó el encuentro ante Fénix que será como visitante este viernes, desde las 17, por la fecha 7 de la Primera B. Sobre el once, adelantó: “No vamos a hacer grandes cambios”.

Los Andes tiene todo listo para encarar una nueva fecha en la Primera B. Por la fecha 7 del torneo Clausura, el elenco Milrayitas visitará este viernes, desde las 17, a Fénix, con la necesidad de volver a la cosecha de las tres unidades para no perder terreno en los primeros puestos.

“El equipo tiene que demostrar que no somos lo que hicimos en el Gallardón. En este torneo el que gana tres o cuatro encuentros seguidos se despega. Es una categoría pareja y eso hace que cada encuentro sea tan complicado”, evaluó Germán Cavalieri, en diálogo con Info Región.

Como llega

Los Andes perdió en su última presentación ante UAI Urquiza como local, en lo que significó un golpe duro luego de una actuación que dejó varios puntos negativos con rendimientos individuales en bajo nivel.

“Fue una semana corta y eso es positivo para tener rápido la posibilidad de revertir la imagen. Estamos muy enfocados en Fénix y somos conscientes de la importancia para ganar este partido. El grupo está bien y saben que ante la UAI tuvimos un mal día”, explicó el entrenador de conjunto de Lomas de Zamora.

Mientras que pensando en el equipo que pondrá en cancha este viernes, señaló que “no está confirmado”, pero negó realizar grandes cambios. “No vamos a hacer grandes modificaciones, no es esa la solución. Queremos continuar con el trabajo que venimos haciendo. No hay que puntualizar, cuando ganamos lo hacemos todo y de igual forma funciona cuando no se dan las cosas”, afirmó.

El rival

Fénix marcha último con un solo punto en lo que va del Clausura. El dueño de casa lleva cuatro derrotas consecutivas y es una de las instituciones complicadas con el descenso. Ganar en casa será el objetivo, aunque se cruza con las necesidades del albirrojo que quiere recuperar el buen camino.

En sintonía con lo que puede mostrar en cancha el próximo rival, Cavalieri sentenció: “Es un equipo que tiene sus virtudes, al que le convierten por errores pero cuando intentan jugar lo hacen bien y cuentan con un buen número 9. Si pensamos como está en la tabla sería un poco injusto”.