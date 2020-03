Faltantes: ADDUC cuestiona la “irresponsabilidad de los empresarios”

La paranoia por el coronavirus genera que los mercados se llenen y se produzcan faltantes, especialmente en las góndolas de limpieza e higiene personal. Además, conseguir alcohol en gel es una hazaña y aumenta su precio a diario. El titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y los Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, apuntó contra la “irresponsabilidad de los empresarios”.

“Hay dos temas importantes en este presente: El pánico generado por los grandes medios de comunicación y la irresponsabilidad por parte de los empresarios, quienes se piensan que pueden hacer lo que quieran”, sostuvo ante la consulta de Info Región.

Bassano aseguró que “aprovechando la pandemia comunicacional” generada por los medios, los grandes comerciantes apostaron por una “especulación inmoral”. “Lo que hacen con el alcohol en gel demuestra que el país está librado al descontrol de los usureros. Ponen cualquier precio sin ningún problema”, explicó.

“En una situación así, no podemos rifarnos al pánico. Hay empresarios de muy baja calidad. No puede haber desabastecimiento en Argentina. Si lo hay, es por problemas de distribución o de intencionalidad. No hay razones para que falten productos”, consideró.

Por otra parte, el titular de ADDUC le envió un mensaje a los consumidores y les pidió “no caer en la compra inmediata” ya que “se le regala plata al usurero”. “La paranoia de acumular mercadería es una paranoia sembrada por los medios. Solamente aquellas personas que quedaron expuestas al virus, son las que tienen que tener cuidado. El resto tenemos que tener una vida común y normal. La cuarentena no está confirmada. No hay que caer en la desesperación”, añadió.

“Hay que sancionar severamente con una clausura a estos comercios. No puede haber desabastecimiento porque no existe faltante de mercadería, son usureros. El pánico que dan los medios, hablando pavadas las 24 horas del día, genera pánico psiquiátrico a la gente. Si hay faltante en las góndolas, es apropósito”, concluyó Bassano, en charla con este medio.

Desde el viernes, las góndolas de los grandes hipermercados muestran faltantes y se forman largas filas en lugares donde venden productos de limpieza.