Lanús: Balladares confía que en los próximos días pueda habilitarse el uso de la Estrada

El nuevo director nacional de Asuntos Políticos, Agustín Balladares, confió que en pocos días se pueda habilitar el uso de la ex clínica Estrada de Remedios de Escalada durante la pandemia de coronavirus y aseguró que los planes municipales no se ven dificultados por lo dispuesto por Provincia, que determinó el traslado de parte de la aparatología al Hospital Evita.

“Para entender la situación de la clínica hay que explicarla en tres aristas: la edilicia, la legal y la sanitaria. En términos edilicios, el lugar sufrió algunas vandalizaciones pero visitamos el edificio para resolver ese problema, en la cuestión legal, tanto el juez como el síndico están de acuerdo para que se use el lugar durante lo que dure la pandemia y en cuanto a lo sanitario, entendemos que tiene unas características muy propicias para el abordaje de esta situación porque cuenta con unas 120 camas y muchas de ellas están en habitaciones individuales”, precisó el ex candidato a intendente de Lanús en diálogo con Info Región.

En este marco, comentó que se juntó con el intendente Néstor Grindetti “para llevarle la propuesta concreta” y remarcó que “hay un trabajo en conjunto para lograr habilitar su uso en los próximos días”.

A su vez, el gobierno provincial firmó un préstamo de aparatología de la ex clínica para el Hospital Evita, que consta de camas de terapia intensiva, respiradores y un cardiodesfibrilador. “Estos dos proyectos no se contradicen entre sí. Me parece muy importante que cada buena intención que haya para los vecinos de Lanús y controlar esta situación se haga y me parece bien dotar al Hospital de los elementos necesarios”, afirmó.

Nuevo cargo

Por otro lado, se refirió a su designación como director nacional de Asuntos Políticos y recalcó que “para un militante siempre los reconocimientos son muy gratificantes”, aunque aclaró que “no es un logro individual”, sino que le toca ser la cara visible y encarar la conducción “de todo un espacio de trabajo”.

“En términos políticos tenemos competencia sobre la toma de las diferentes demandas de la sociedad. Por ejemplo antes de la pandemia estábamos trabajando mucho con el tema de los electrodependientes, generando una mesa de trabajo con todos los ministerios que intervienen en el tema en busca de unificar políticas y encausarlas para crear dispositivos más ágiles para que respondan a las demandas que van surgiendo”, detalló.

Asimismo, enfatizó que “es un desafío enorme, sobre todo por el momento que está atravesando la Argentina”, porque “cuando asumió Alberto Fernández, había un país endeudado tanto externa como internamente, y se estaba trabajando sobre eso, pero ni él ni nadie en el mundo podía prever la actual situación”.

“La pandemia agudizó la crisis en términos económicos y sociales. Por suerte tenemos un Presidente que además de un gran estadista es un gran líder humanista. Hoy desde el gobierno tenemos una gran tarea por delante y estamos atravesando esta situación con mucha responsabilidad, con mucho sentido de la unidad y con mucho trabajo en conjunto con el objetivo de aplanar la curva”, enfatizó.

“La salida es en conjunto”

Para finalizar, sostuvo que “Lanús, como el resto del Conurbano, no está bien, porque viene arrastrando un desmembramiento del tejido social y económico”, y lamentó que la pandemia “va a dejar secuelas”, por lo tanto “es muy importante la presencia del Estado para poder suplir las dificultades”.

“Están más que claras mis diferencias políticas con el intendente, su gestión y su proyecto de ciudad, pero la situación que atravesamos merece el esfuerzo de todos y que estemos juntos por el vecino. Hay temas en los que hay que ponerse espalda con espalda, las diferencias políticas ya las vamos a tener en los diferentes ámbitos cuando esto se normalice, por lo pronto la salida es en conjunto”, concluyó Balladares.