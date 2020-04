Grindetti: “Vi mucho movimiento en las calles y me alarma”

El intendente de Lanús enfatizó que la cuarentena todavía no se terminó y afirmó que va a reforzar los controles.

El intendente de Lanús enfatizó que la cuarentena todavía no se terminó y afirmó que va a reforzar los controles.

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, afirmó este martes que le “alarma” el movimiento que hay en las calles del distrito y advirtió que reforzarán los controles para que se cumpla con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Subrayó que la cuarentena todavía no se terminó y le pidió a los vecinos que reflexionen y se queden en sus casas.

“Ojo con relajarse, la única manera que tenemos de vencer al Covid-19 es que nos quedemos en nuestras casas. Vi mucho más movimiento en las calles y me alarma, la cuarentena no terminó y tenemos que respetarla. A no aflojar”, enfatizó el jefe comunal a través de sus redes sociales.

En esa línea, sostuvo que el hecho de que “hayan abiertos los bancos es un factor que produce movimiento”, pero aclaró que “no explica la totalidad” de la gente que circula en las calles.

Hasta la fecha, se registraron 13 casos de coronavirus en el distrito. Cinco de ellos ya fueron dados de alta, siete continúan con la recuperación en distintas clínicas y hospitales y uno falleció.

👁 CON RELAJARSE



La única manera de vencer al COVID- 19 es que nos quedemos en nuestras casas. Vi mucho más movimiento en las calles y me alarma. La cuarentena no se terminó, tenemos que respetarla. ¡A no aflojar!https://t.co/meOVh54dM0 pic.twitter.com/FqRx4fQd6u — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) April 14, 2020

“No quiero dejar de decir que lo que vi no me gustó nada, cuidado con creer que el partido está terminado, los goles se cuentan de a uno y cuando la pelota está adentro del arco rival. Lo peor que podemos hacer es relajarnos”, insistió.

Asimismo, aseguró que “se van a reforzar más los controles” en el municipio para que se cumpla el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Ejecutivo nacional, sin embargo, sostuvo que se depende “de la actitud de cada uno”.

“Si no lo haces por vos, hacelo por tus padres, tus abuelos y hijos. Si no cumplís con la cuarentena estás muy posiblemente empujando a la muerte a un ser querido. Ojalá reflexiones y lo entiendas, cuidémonos entre todos”, concluyó Grindetti.

Problemática regional

Tras el anuncio de la extensión de la cuarentena se registraron más casos de inclumplimiento y esta problematica exede al municipio de Lanús. En diálogo con Info Región, una vecina de Llavallol aseguró que la calle “es un desfile de gente durante todo el día” y denunció que en la plaza del barrio se juntan a “jugar a la pelota” o a “escuchar música”.

En esa línea, una vecina de Avellaneda manifestó que cuando sale “a hacer las compras” se encuentra con “mucha gente que está paseando a sus perros” y “caminan en la calle con sus hijos”. Por otro lado, una trabajadora del Hospital Gandulfo lamentó que “al llegar a la parada del colectivo están todos amontonados y sin respetar el aislamiento”.