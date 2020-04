Avellaneda: Desde el oficialismo piden “ser pacientes con la cuarentena”

La concejal por el Frente de Todos de Avellaneda Maia Lata sostuvo que “hay que ser pacientes con la cuarentena”, dado que todavía no se produjo el pico de contagios y recalcó que no hay que generar “falsas expectativas” tras la polémica en torno a las salidas recreativas.

“Estamos totalmente de acuerdo con la extensión. Hay que ser pacientes con la cuarentena, para no ser un paciente. No hay que exponerse más de lo que corresponde, para los que tienen el privilegio de quedarse en sus casas y no tienen que salir a trabajar”, manifestó la edil.

En diálogo con Info Región, advirtió que “no hay que generar falsas expectativas en las zonas urbanas, como sucedió con las salidas de una hora”. “Me parece perfecto que se siga eligiendo la salud por sobre la economía”, subrayó Lata.

Economía

Por otra parte, la edil valoró la asistencia financiera de Provincia a los municipios para afrontar la pandemia. “El esfuerzo mancomunado que está haciendo el Municipio, con Provincia y Nación, nos está permitiendo sobrellevar la situación”, aseveró Lata.

Sin embargo, señaló que “la economía está siendo afectada notoriamente” y aseguró que “las tres entidades gubernamentales sufrieron una baja muy importante en la recaudación”. “Si no hubiera un equilibrio entre los tres niveles, sería difícil coordinar los alimentos, la salud y los salarios municipales”, evaluó.

Sesiones

En última instancia, afirmó que el Concejo Deliberante y en particular su bloque, están “dispuestos a sesionar en el caso de que sea necesario o que el Ejecutivo lo solicite”.

“No creemos que haga falta entrar en un estado de sesión permanente porque nuestro Intendente (Jorge Ferraresi) está actuando de forma correcta y lo que tenga que hacer, lo hará de una forma más rápida. Las sesiones pueden demorar las cosas y hoy hay que actuar”, concluyó la concejal del Frente de Todos.