Lomas: Desde el oficialismo insisten que lo primordial es la salud

La concejal por el Frente de Todos de Lomas de Zamora Tamara Gómez insistió en que “lo primordial es la salud y las vidas” de los argentinos y que con el tiempo se implementarán medidas para sobreponerse desde lo económico al respaldar la extensión de la cuarentena. Además, valoró el trabajo con la oposición y aseguró que “la muerte de Santiago Carasatorre es una gran pérdida para todo el municipio”.

“El Gobierno nacional está haciendo un gran análisis de la situación para determinar qué medidas tomar en base a la situación sanitaria. Me parece bien que se abran actividades por etapas, pero es el Ejecutivo nacional y sus especialistas los que tienen que determinar qué posibilidades hay de poder facilitar la apertura, porque nosotros como municipio no sabemos la profundidad de los estudios y hay cosas que no dependen de nosotros”, subrayó la edil en diálogo con Info Región.

En esa línea, insistió que “lo más importante es la salud y priorizar las vidas” y consideró que “con el tiempo se irán implementando medidas para recuperar lo económico”.

Además, manifestó que está de acuerdo con que “en los grandes conglomerados de gente no se permitan salidas recreativas” y evalúo que el aislamiento barrial “funcionó muy bien” por lo cual “hay que seguir por ese camino”.

Trabajo en conjunto

Por otro lado, sostuvo que tanto el oficialismo como la oposición del distrito están “combatiendo el mismo enemigo” y valoró que desde Juntos por el Cambio “están siendo muy respetuosos de las decisiones que el Ejecutivo está llevando adelante“.

“La última sesión que tuvimos fue muy buena y ellos se mostraron muy conciliadores, espero que eso siga de la misma forma. Desde nuestro bloque lo que más queremos es colaborar, ser útiles y poder acompañar al Ejecutivo, que es el principal poder que está poniendo manos a la obra a la hora de ayudar a la gente en esta situación tan complicada”, subrayó.

“Momento muy difícil”

Por último, la edil se refirió a la muerte del presidente del Cuerpo, Carasatorre, y aseguró que “es un momento muy difícil, no solo para el bloque, sino para todos en el Concejo, para cada empleado y empleada, e incluso para los otros bloques”, ya que, “Beto sabía conciliar, negociar y tratar con respeto a todos“.

“Era muy respetado por todos, incluso fuera del Concejo. El municipio está de duelo porque se fue un gran líder, un gran militante, un gran compañero y una gran persona. Estamos todos devastados, por más de que él no estuviera físicamente estaba con nosotros, siempre estuvo al lado nuestro hasta lo último que pudo y seguirá estando, no de la manera que quisiéramos, pero sí en cada acción que llevemos adelante. Es una gran pérdida para todo Lomas“, concluyó Gómez.