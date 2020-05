“Kicillof se olvidó que el peronismo gobernó durante 28 años”, criticó Andrada

Y luego añadió: “La decadencia en el sistema educativo, sanitario y de seguridad, es por el peronismo. No hay muchas vueltas para darle”.

En diálogo con Info Región, la concejal apuntó que si bien es importante “aclarar” lo que hizo durante su gestión la ex gobernadora, “la idea no es ver quién tiene más culpa”. “Sino ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que podemos hacer y cómo podemos trabajar. No es momento de grieta ahora, es momento de hacerse cargo”, subrayó y recalcó que atender la problemática de la salud es el “tema” en el que Kicillof “debería estar ocupado” y no en “echarle la culpa a los que ya no están”.