El regreso de los varados en Oceanía: “Es una felicidad total”

Tras casi “dos meses de esperar novedades” varados en Oceanía, cientos de argentinos podrán regresar al país este domingo desde Auckland, en uno de los vuelo especiales que fueron habilitados por el Gobierno nacional. La ansiedad de un vecino de José Mármol que regresa a su Patria.

“Nos preparamos con mucha ansiedad y alegría. Fueron casi dos meses de esperar novedades. Teniendo en cuenta que donde estamos no hay tanto riesgo con relación en otros países, eligieron sacar a otros argentinos en puntos más críticos, como Brasil, y dejaron a Oceanía para el final”, contó desde Nueva Zelanda Pablo, un vecino de José Mármol, en diálogo con Info Región.

Aerolíneas Argentinas anunció la semana pasada nuevos vuelos especiales, entre los que se encuentra el de Auckland. El vuelo partirá de la ciudad neozelandesa el 6 de junio y llegará al país el 7 a las 11.15 (siempre hora local). “Cuando nos comunicaron que estaba el vuelo fue una felicidad total, y la ansiedad de que fueran avisando uno por uno a ver quién volvía, por el orden de vulnerabilidad y fecha de pasaje. Finalmente, llegó el mail de Aerolíneas para poder comprar”, comentó.

Junto a La Habana, ambos vuelos serán operados con aviones Airbus 330-200 con una capacidad de 243 plazas cada uno. Dichos vuelos suponen el regreso de la línea aérea de bandera a Cuba y Nueva Zelanda, lo que se suma a Quito, Londres y Barcelona, destinos que la compañía ha operado en el contexto de la pandemia mundial pero que no forman parte de su operación regular desde hace varios años.

La pandemia

En contacto con este medio, Pablo explicó que su experiencia “fue muy extraña porque algunos lugares del mundo no se vivió con la intensidad que se ve en otras partes”. “Tuvimos un mes y algo de otra cuarentena. Al ser una isla y al tomar las medidas que se aplicaron, se pudo achatar la curva”, agregó.

“El máximo en un día fue de 120 personas, y luego empezó a bajar. Actualmente no hay casos, se recuperó la última persona enferma y hace más de dos semanas que no hay nuevos contagiados”, contó el joven de 27 años. “Actualmente se vive normalmente. Están por abrir los bares, los negocios ya están abiertos. La sensación del miedo ya la perdimos. Ahora a volver al país va a haber que ponerse el chip de alerta otra vez, pero no va a ser difícil porque la vuelta a casa la estábamos esperando”, concluyó.