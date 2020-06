“Estamos complicados para afrontar los gastos”, afirmó Vico

El entrenador de Brown de Adrogué, Pabló Vico, lamentó las tres bajas sufridas en el plantel como consecuencia de la pandemia por coronavirus, aunque se mostró comprensivo frente a la decisión de la Comisión Directiva: “Estamos complicados para afrontar los gastos”.

“Esta decisión fue de la Comisión Directiva por la situación que se está viviendo en el país sumado a las complicaciones para afrontar los gastos. Puede que más adelante haya más bajas, aunque eso no lo sé”, explicó el técnico, en diálogo con Info Región.

Brian Gómez, Cristian Amarilla y Leandro Sapetti ya fueron comunicados que no serán tenidos en cuenta una vez cumplido su vínculo. En ese sentido, Vico afirmó que el equipo “estaba realizando una linda campaña” y, de cara al futuro, “habría que ver cómo armar el plantel”.

“Vamos a ver, luego, cuantos jugadores contratarán en el mercado de pases, aparte ¿Cómo lo harán, si no se sabe cuándo arrancara el campeonato y de qué manera? Es muy complicado”, cuestionó.

En este contexto, el entrenador se refirió a la sitación que vive el club y expresó: “Había muchas cosas que permitían una entrada al club y los pagos al plantel, como el gimnasio, la pileta. Son varios los problemas que están enfrentando los empleados que también necesitan cobrar”.

Además, planteó sus “incertidumbre” por no saber qué pasara luego del 30 de junio. “Desconozco lo que sucederá más adelante y si la AFA continuará o no pagando los derechos de televisión. En mi caso particular ningún club me ofreció nada, y cuando lo tuve me quede acá”, agregó.

Para cerrar, se mostró en desacuerdo sobre la medida sobre los cincos cambios por partidos para minimizar el riego de que los jugadores sufran lesiones, luego de estar tanto tiempo parados. “No es algo a lo que yo estaría acostumbrado, por lo que seguiría con los tres cambios. Habría que ver cómo lo llegarán a implementar eso porque los jugadores siguen entrenando y muchos no tienen espacio físico”, concluyó.