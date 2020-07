“Talleres es mi segunda casa”, aseguró Malvacio

El defensor confirmó que desde la Comisión Directiva le ofrecieron renovar contrato y si bien todavía no llegó a un arreglo, manifestó su deseo de seguir.

El defensor de Talleres de Remedios de Escalada Nicolás Malvacio es uno de los futbolistas que deberá renovar contrato para seguir y desde la Comisión Directiva pretenden su continuidad. El jugador se mostró dispuesto a seguir ya que la institución es su “segunda casa”.

“Ya me han llamado para renovar y me junté para hablar. Todavía no tengo nada arreglado ni definido”, aclaró Malvacio en diálogo con Info Región aunque luego recalcó: “Desde chico estoy en Talleres, es como mi segunda casa”.

Además valoró que la ayuda de la AFA quien entregará un salario mínimo a los futbolistas que no consigan club al considerar que “es una buena decisión porque los chicos que no logren continuar, vivirán un momento difícil”.

La vuelta

El jugador, por otra parte, analizó las declaraciones del presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien aseguró que la vuelta al fútbol será cuando el país llegue a la fase 4. “Por cómo está avanzando todo, esta situación se está tornando cada vez más difícil”, evaluó Malvacio.

Además, confió en que el club podrán implementar los protocolos. “Se buscará la forma para que cada uno logre hacerse los testeos correspondientes y pueda volver a entrenar. Ya sea encontrando la forma de pagarlos o que la solución venga de arriba”, indicó.