Desde Talleres insisten por Aranda y Chicago pretende la vuelta del delantero

Talleres de Remedios de Escalada debe definir la continuidad de varios de sus futbolistas, entre ellos los jugadores que están a préstamo de otras instituciones. El caso de Alejandro Aranda es uno de los más complicados ya que Nueva Chicago, club dueño de su pase, no estaría dispuesto a extender la cesión debido a que formaría parte de los planes del Torito para la continuidad de la Primera Nacional.

“Me llamó mi representante y me dijo que hubo una reunión entre los dirigentes de Talleres y Nueva Chicago en la cual comunicaron los dueños de mi pase que en el club me iban a tener en cuenta y que por eso habían tomado la decisión de no volver a cederme. Desde Chicago conmigo no se comunicaron aún, pero sí de Talleres para resolver la situación”, comentó Aranda, en contacto con Info Región.

Desde la vereda del albirrojo señalaron a este medio que continúan con las negociaciones para intentar conseguir un acuerdo que permita al jugador extender su estadía en el club.

Se aleja el primero

En medio de varias charlas, la situación del delantero sería con final negativo para los de Escalada. Desde el Tallarín ven con buenos ojos su continuidad pero en el conjunto de Mataderos pretenden que el jugador se sume a sus filas, frente a un panorama complejo donde existirá un obligado recorte de presupuesto debido a la crisis económica por la pandemia.

En torno a ese contexto, Aranda valoró su continuidad laboral, pero lamentó la problemática que atraviesa la disciplina: “Por un lado tengo la tranquilidad de tener un contrato vigente, pero al mismo tiempo uno está triste por la situación en la que muchos compañeros se van a quedar sin trabajo. Es un contexto que no se lo deseo a nadie, ojalá la medida de AFA pueda ayudar para que muchos tengan un ingreso para llevar a sus casas”.

Sueño interrumpido

Talleres realizó desde la llegada de Rodolfo Della Picca un buen torneo Apretura pelando hasta el final por coronarse en esa etapa de la temporada, aunque el comienzo del 2020 no fue el mejor con resultados dispares que los posicionaron en la parte baja de la tabla. El global los mantuvo en posiciones de Reducido, por lo que aguardan una resolución que mantiene en vilo las chances de ascenso.

Frente a esa oportunidad y la posibilidad de dejar el club, Aranda señaló que no quedarse hasta el final será “una espina”. “Me dolería no terminar el campeonato y no despedirme de la gente. El balance mío es de menor a mayor, en lo grupal todos saben que estuvimos a la altura. Si no me toca estar voy a apoyar desde donde me toque para que el grupo consiga el objetivo”, sentenció, en charla con Info Región.