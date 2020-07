Falleció por coronavirus pero la familia se enteró una semana después de su muerte

Semanas atrás comenzaron los síntomas. Dolor de garganta, fiebre, malestar. Ante esto, Santiago Gil Negreira, de 79 años, decidió llamar a PAMI para notificar lo que pasaba y para que le realicen el hisopado a él y a su esposa, tal como lo señala el protocolo. Tardaron cinco días en visitarlo en su domicilio de Villa Caraza para hacerle el testeo. Falleció al día siguiente.

“Ellos tenían síntomas, por eso llamamos a PAMI y al 148, pero cada vez que hablábamos les minimizaban los síntomas. Estuvimos por hacer el hisopado de manera particular, pero finalmente logramos que desde el Municipio pudieran acercarse a su casa a testearlo”, comentó Silvia, cuñada de uno de sus hijos, a Info Región.

Luego de realizarle el hisopado, PAMI se hizo presente en la vivienda del mencionado barrio de Lanús. “Los llamamos de emergencia porque le costaba respirar. Le aplicaron algo y le dijeron que esa noche iba a dormir tranquilo, que se iba a sentir mejor”, relató.

“A las pocas horas, cayó desplomado en el suelo sin poder respirar. Un vecino se acercó a socorrerlo y también otro de sus hijos, que no vive con él, pero no pudieron hacer nada. Llamaron a SAME y tardaron más de una hora en llegar”, lamentó. Y agregó: “Cuando arribó la ambulancia, la doctora hizo el certificado de defunción y puso que tuvo un paro cardíaco por insuficiencia respiratoria, porque no tenía el hisopado. Y les dijo a los que intentaron ayudar que no podían ir a trabajar por la posibilidad de que sea positivo de coronavirus”.

Esta semana, casi siete días después de la muerte de Santiago, llamaron para confirmarles el positivo de Covid-19 a su mujer y su hijo. “Llamamos incansablemente a mil números para que nos dieran los resultados porque había un muerto. Recién ayer, la Secretaría de Salud del Municipio llamó para confirmarlo y hacer el seguimiento”, comentó.

Por último, Silvia señaló que el hijo de Santiago, quien se acercó a ayudarlo, fue testeado por su obra social y espera los resultados, pero el vecino que también lo socorrió trabajó normalmente luego de lo ocurrido. “Como no sabía si era positivo, lo hicieron ir igual a la panadería a laburar. No se cumplió para nada con el protocolo”, concluyó.