Avellaneda: “Es un momento para no aflojar”, afirmó Alessi

La concejal de Avellaneda por el Frente de Todos Gisele Alessi remarcó que en esta nueva etapa de aislamiento se depende “más que nunca de la responsabilidad de la gente” y destacó la importancia de respetar los protocolos y medidas sanitarias. Además, minimizó las diferencias entre el presidente, Alberto Fernández, y la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

“Estamos en una etapa de mayor flexibilización por lo cual es muy importante la concientización de los vecinos, que salgan solo cuando sea necesario y que tanto comerciantes como los compradores respeten los protocolos y todas las medidas sanitarias. Ahora más que nunca depende de la responsabilidad de la gente, es un momento para no aflojar”, enfatizó la edil en diálogo con Info Región.

Asimismo, aclaró que “hay que evaluar y observar cómo van evolucionando todas las áreas que se fueron abriendo”, aunque aseveró que “todas están sujetas a protocolos que se pensaron y trabajaron para que no corra riesgo la cuestión sanitaria”.

Medida exitosa

La concejal aseguró que “objetivamente el aislamiento fue una medida exitosa, dentro de un contexto que excede al país”, al señalar que “permitió mantener un número de contagios y fallecimientos bastante controlado” y consideró que “podría haber sido mucho más complejo el panorama si se hubiera manejado la situación de otra manera”.

En esa línea, apuntó contra los dirigentes que “hoy no desempeñan un rol en el gobierno y hablan desde un lugar de simple oposición” y pidió “no tener en cuenta la opinión de un sector agitador, ya que no suman ni construyen en un momento en el que el foco tiene que estar puesto en superar la pandemia de la mejor manera posible”.

Además, destacó el funcionamiento del programa Detectar en Avellaneda, ante la crítica de la oposición local. “Se está trabajando fuertemente en eso, se está llevando adelante el programa en todos los barrios del Municipio y se hace con colaboración local. Hay mucha gente trabajando diariamente en eso y obviamente hay lugares que se recorren más y otros menos, pero es imposible abarcar todo”, subrayó y afirmó que “cada vez que se pidió un informe, la Secretaría de Salud respondió con información muy clara y precisa”.

Diferencias

Por otro lado se refirió al cruce entre el presidente de la Nación y la titular de Madres de Plaza de Mayo y subrayó que “en este momento no hay que centrarse en las diferencias, debates o intercambios de opiniones que no construyen” y que “hay que focalizarse en lo importante”.

“De todas maneras siempre puede haber, incluso dentro de una misma línea de pensamiento, diferentes opiniones y eso es hasta enriquecedor. No lo veo mal, el peronismo es un movimiento y por lo tanto hay muchas visiones y eso es constructivo. Al Presidente no se lo puede cuestionar por como viene llevando la situación y Hebe representa a un sector que merece todo mi respeto, por lo cual no tiene sentido entrar en un debate por lo que pasó”, concluyó Alessi.