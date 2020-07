Piden la apertura de un parador para gente en situación de calle

El Colectivo Censo Sur solicita que Lomas y Lanús se unan para poder abrir un espacio que reciba a quienes no tienen un hogar para hacer la cuarentena.

El Colectivo Censo Sur solicita que Lomas y Lanús se unan para poder abrir un espacio que reciba a quienes no tienen un hogar para hacer la cuarentena.

El colectivo Censo Sur, que asiste a personas en situación de calle, advirtió que la pandemia visibilizó una situación que desde hace años golpea a los más vulnerables. Pide que se habilite un parador refugiar a las personas que no tienen un hogar de Lanús y Lomas de Zamora.

En diciembre de 2019, el primer Censo de Personas en Situación de Calle de Zona Sur informó que en Lanús y en Lomas de Zamora hay al menos 1.024 personas en situación de calle, pero creen que hubo un aumento considerable por el aumento de la demanda durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). En este marco, piden que el Estado tome medidas para contener la situación.

“Cada una de las organizaciones que conforman este colectivo modificó, amplió y reacomodó su servicio ante la pandemia a pesar de la magnitud del problema, si nosotros pudimos hacerlo lo mínimo que esperamos es un indicio de proactividad por parte del Estado para sumarse al esfuerzo”, sostuvieron desde el colectivo a través de un comunicado.

Si bien en Lomas de Zamora el Municipio trabaja en coordinación con la ONG No Seas Pavote, la comuna no cuenta con un programa propio. En medio de la urgencia, el Club Atlético Temperley brindó sus instalaciones para albergar a quienes no tengan un hogar; sin embargo, la iniciativa durará lo que dure la cuarentena y tampoco abarca a todos los que se encuentran en la calle. En Lanús, se abrió el Club de Barrio 9 de Julio para refugiarlos. Al igual que en Lomas, la medida finalizará con la culminación de la cuarentena.

Es por esto que desde el Colectivo Censo Sur calificaron las iniciativas de los Municipios como “insuficientes” y exigieron “medidas urgentes que permitan a quienes están en situación de calle cumplir el aislamiento”, a su vez.

En esta línea, plantearon que las alternativas propuestas por el colectivo “no tuvieron respuesta”. “Presentamos en ambos municipios distintas alternativas para paliar esta situación, desde un esquema de mutua colaboración con los municipios para abrir un parador, hasta el pedido de hisopados para personas puntuales para que puedan ingresar a algún parador de los que no pertenecen al municipio, pero habría lugar para ser recibidos. Por ahora, ni los municipios ni el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad brindaron solución o contrapropuesta, ni a los pedidos simples ni a los más complejos”, reclamaron.

Vale recordar que muchos sectores tuvieron acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pero las personas en situación de calle no. “Para poder acceder, es requisito que las personas se registren sí o sí a través de un teléfono celular, demás está decir que la mayoría de las personas en situación de calle no cuentan con un dispositivo móvil, y de las que sí, muchas no cuentan con acceso a internet para darle el seguimiento continuo que el trámite requiere”, precisaron desde la organización.

En esta línea las organizaciones sociales aseguraron que plantearon este problema ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires pero “no hubo respuesta”.

¿CÓMO AYUDAR A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE?

Ante esta problemática, que crece día a día y que se vio reforzada por la pandemia, desde el Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Políticas Sociales, habilitaron un servicio telefónico “a fin de colaborar con los distintos dispositivos de cada localidad bonaerense”.

El servicio está en funcionamiento todos los días, las 24 horas y para quienes deseen ayudar a una persona en situación de calle, pueden comunicarse al 0800-666-7232 o vía mail a asistenciasocialdirectamds@gmail.com.

Sin embargo, desde el Colectivo Censo Sur reclamaron que se trata de “un servicio de humo, que no atiende las llamadas” y exigieron que “la Provincia de Buenos Aires cumple con la ley 13956 (Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle).