Lanús: “Solo falta aumentar el cupo en algunos secundarios”, destacó Sala sobre el SAE

El secretario de Educación, Empleo y Deportes de Lanús, Damián Sala, destacó el trabajo conjunto entre Municipio y Provincia en la entrega de los bolsones del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y valoró que llega a casi toda la matrícula, aunque “falta aumentar el cupo en algunos secundarios”. Además, enfatizó que desde el gobierno local trabajan para que “cuando los clubes de barrio puedan abrir tengan todo el apoyo para aplicar los protocolos” y contó su experiencia tras recuperarse de coronavirus.

“Desde nuestra área trabajamos muy bien coordinadamente con Provincia en lo que respecta al SAE. Hubo que armar equipos para asistir y ayudar en los colegios con personal municipal y voluntariado para la entrega de alimentos y eso es parte de un engranaje mucho más grande que sin un trabajo conjunto sería imposible que el sistema funcione. Hasta el momento no tuvimos problemas y si surge algo tenemos una comunicación directa”, resaltó el funcionario en diálogo con Info Región.

En esa línea, detalló que se entregan mensualmente “48 mil bolsones de comida” y aseguró que ese número “cubre a casi todos los alumnos inscriptos en el sistema”. Además, explicó que “se unificó el sistema y se le entrega lo mismo tanto a los chicos que iban al comedor como a los que recibían comida complementaria”, es decir el desayuno y la merienda.

“Es importante el número que tenemos, cubre jardín, escuelas primarias y especiales en su totalidad, más un porcentaje de secundarios. Falta aumentar ese cupo porque hay una parte que el sistema no lo contempla”, añadió.

Clubes de barrio

Por otro lado, se refirió a la situación de los clubes de barrio del distrito y subrayó que “así como durante toda la gestión de Néstor Grindetti, se destinaron muchos fondos para obras importantes” en estos lugares, afirmó que luego de que se normalice la situación, el Municipio va a seguir “disponiendo distintas medidas para continuar apoyando a los clubes no solo con financiamiento sino también con otras cuestiones como la ayuda para la regulación de la documentación”.

“Tomamos esa responsabilidad en un área tan importante porque son lugares donde los chicos están contenidos, los padres participan, hay delegados, donde cada club forma parte de la vida del barrio. Estamos teniendo reuniones virtuales y la gran preocupación es cuando pueden volver a abrir las puertas, porque todos viven de la vida social y comunitaria y eso hace cuatro meses que no se tiene. Vamos a estar apoyando para que en el momento en el que se pueda abrir el club tenga todo el apoyo posible para poder aplicar los protocolos”, añadió.

Además, destacó que “desde el comienzo de la pandemia la mayoría se pusieron a disposición para brindar sus instalaciones” y señaló que “en varios de ellos se instalaron centros de contención, lo cual demuestra la vinculación que tienen con su comunidad”.

“En estos cuatro años pusimos a los clubes de barrio de pie y en este contexto lo vamos a ayudar. El objetivo es seguir trabajando en conjunto para continuar desarrollando nuestros programas junto a ellos”, agregó el secretario municipal.

Covid-19

El titular de las áreas de Educación, Empleo y Deportes, fue el primer funcionario del gabinete lanusense en infectarse de Covid-19. Al respecto, confesó que “fue raro ser el primero”, pero destacó que cuando se enteraron que una persona de su equipo de trabajo se había contagiado “se aplicaron rápidamente los protocolos”. El hecho sucedió durante los últimos días de mayo.

“Cuando se dio este caso, quedé aislado y a los dos días empecé a sentir algunos síntomas leves, que si no fuera por el contexto ni le hubiera prestado atención. Sentí un poco de dolor de garganta y tuve un poco de fiebre pero nada más, lo que más me preocupaba era que mi esposa estaba a punto de dar a luz y no sabía si iba a poder llegar al parto, además soy hipertenso y están los miedos lógicos. Por suerte el hisopado de mi mujer dio negativo y a medida que fueron sucediendo los días me fui sintiendo bien hasta que me dieron el alta”, relató.

En estas últimas semanas, otros miembros del Ejecutivo también padecieron la enfermedad como el intendente o la secretaria de Desarrollo Social, Noelia Quindimil, ambos ya recuperados. “Al comienzo de esta crisis sabíamos que algunas áreas iban a seguir funcionando porque son esenciales para los vecinos, sabemos que el riesgo está pero mantenemos las medidas necesarias para reducirlos. Cuando me infecté yo, se actuó rápido y nadie se contagió de mí”, concluyó Sala.