“El primero que le quita presupuesto a seguridad es Ferraresi”, criticó Gallucci

“Cuando vemos la Rendición de Cuentas el dinero termina siendo menos todavía que lo que se destinó en el presupuesto. Acá no tiene que ver con liderazgos, tiene que ver con una decisión política de si la seguridad es prioridad o no. En Avellaneda, claramente, vemos que no lo es”, criticó el edil en diálogo con Info Región.

De todas maneras sostuvo que hay cuestiones que “traspasan” al municipio y consideró que en la provincia se observa un “desinterés” sobre la problemática. “Uno ve a Sergio Berni haciendo manifestaciones totalmente lógicas pero después en el actuar no se ejecuta esa palabra. Vemos una pelea de coordinación entre Nación y Provincia y en el medio están los vecinos”, completó.