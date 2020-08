Avellaneda: Para Juntos por el Cambio, “no hubo un plan” para salir de la cuarentena

Al mismo tiempo señaló que “la pelea política” se lleva a lugares donde no debería haber porque “hay miles de ciudadanos argentinos que quedaron en la calle, que hoy no tienen trabajo, empresas que cerraron y no van a poder a abrir, comercios que cerraron y no van a volver a abrir”.

En este marco, sostuvo que “la imagen que hay que dar es” de comprensión frente a la “grave” situación y realizar un “trabajo” en conjunto.

“No hubo un plan”

Además, consideró que fue un “acierto” la cuarentena estricta al principio por parte del Ejecutivo pero que la falla está en que “no hubo un plan” para ir saliendo “moderadamente”.