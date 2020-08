Arrechea: “Brown pelea por cosas importantes”

El defensor Nicolás Arrechea selló su vínculo con Brown de Adrogué y ya se encuentra bajo las órdenes de Pablo Vico. En diálogo con Info Región, contó los motivos que lo llevaron a inclinarse por el Tricolor para continuar su carrera. “Pelea por cosas importantes” y “arma buenos planteles”, los fundamentales.

El jugador estaba cerca de extender su vínculo con Almagro, pero la fecha para volver a entrenar aceleró el proceso para buscar otros rumbos.“Desde mayo estaba negociando con Almagro pero con la pandemia y la incertidumbre de cómo seguirá el campeonato, los clubes no podían hacer ofertas. Cuando la AFA se reunió con el Gobierno para poner fecha a los entrenamientos, comenzaron las charlas contractuales y me aparecieron otras ofertas como Atlético Rafaela y Brown de Adrogué.

Sin embargo, los motivos que lo invitaron a sumarse y colocarse bajo las órdenes de Pablo Vico fueron “los buenos planteles que se arman en la institución, la pelea por cosas importantes, la cercanía con el domicilio (Banfield) y el ser un equipo que está ganando un nombre importante”. “Es importante que a un jugador lo llame un técnico porque significa que uno esta haciendo las cosas bien. Cuando se finaliza una temporada y no hay ofertas, dudás del nivel que tuviste en la temporada”, resaltó.

De cara a lo que viene, el defensor apuntará a conseguir el ascenso con el Tricolor, por lo que celebró la autorización del Gobierno para volver a los entrenamientos grupales. “Se venía esperando hace mucho”, admitió el flamante refuerzo, pero aclaró: “Más allá de eso, está también la salud mental donde pasas de tener una vida activa a ser sedentario”.

“Por un lado, es felicidad, pero por el otro implica responsabilidad y compromiso para no trasladar el virus”, planteó en una charla con este medio, respecto a la responsabilidad y el respeto del protocolo a la hora de la vuelta. Esta categoría retoma las prácticas a fin de mes, motivo por el que en los próximos días deben realizarse los testeos para confirmar o descartar que alguno de los jugadores o el cuerpo técnico tenga Covid-19.

Para cerrar, analizó la competencia. Si bien no hay nada asegurado sobre como continuará el certamen, apoyó la resolución de las autoridades futbolísticas de que todos los equipos de la Primera Nacional peleen por el ascenso. “Es importante que todos tengan la oportunidad de ascender, no sé cómo seguirá, tal vez los que terminaron más arriba tendrán ventaja lo cual me parce bien y es lógico ya que ellos han hecho un mejor campeonato”, planteó.

“Por un lado, me da una felicidad porque se puede llegar a lograr un ascenso, aunque para el caso de San Martín y Atlanta podrían decir que los méritos fueron de ellos. De todos modos, son cosas que todavía no se saben y cuestiones que deciden los dirigentes”, concluyó.