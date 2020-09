Es paciente recuperada de Covid-19 pero no le permiten donar plasma

Irene Campos tiene 53 años, es vecina de Turdera, partido de Lomas de Zamora, y aseguró que a pesar de haber sido un caso confirmado de Covid-19, no le permitieron donar plasma. Es que ella fue considerada paciente por ser conviviente de un positivo, pero no le realizaron un hisopado. Sin eso, no puede ser donante de plasma.

“Fuimos considerados casos confirmados, pero sin un hisopado no me dejan donar, me parece muy mal”, lamentó la mujer en diálogo con Info Región, quien consideró que deberían realizarle un test para confirmar si lo tuvo, para poder donar plasma.

El plasma es la porción líquida de la sangre en la que se encuentran suspendidos los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Cuando se produce la infusión, las defensas empleadas del individuo curado de Covid-19 son transferidas al paciente infectado. Se han impulsado campañas para incentivar a los pacientes recuperados a donar plasma y se han habilitado más centros de donación.

Uno de los requisitos esenciales para ser considerado un donador apto es contar con “dos pruebas negativas para COVID-19 realizadas con al menos un intervalo de 24 horas con toma de muestra nasofaríngea (hisopado)”, requisito que choca con el nuevo protocolo del Ministerio de la Nación que establece que los contactos estrechos de un caso confirmado de coronavirus, son automáticamente considerados Covid-19 positivos, sin la realización de un hisopado previo.

Esto fue lo que le ocurrió a Irene, la vecina lomense, que cuestionó no haber podido donar plasma luego de su recuperación. “A mi no me hisoparon, pero a mi marido sí y como dio positivo, mis hijos y yo fuimos considerados casos confirmados, pero sin un hisopado no me dejan donar”, relató la mujer.

“Me parece muy mal porque nosotros tuvimos todos los síntomas, aunque no fuimos hisopados, y siendo algo tan necesario (el plasma) deberían realizarnos un análisis de sangre a quienes no fuimos hisopados, para poder donar igual”, consideró.

Desde el Área de Salud del Municipio de Lomas de Zamora precisaron que aunque fue modificado el protocolo para considerar casos positivos “por el vínculo epidemiológico (contacto estrecho), en el protocolo de plasma todavía se exige un hisopado positivo para donar”. “Estamos esperando que eso cambie y cuando lo haga, se va a poder aceptar a las personas con vínculo epidemiológico, sin la necesidad de presentar un hisopado, pero tiene que ser modificado por el Ministerio”, aclararon.

¿Quiénes pueden donar plasma?

Todas aquellas personas que hayan pasado 14 días de su recuperación y cuenten con dos pruebas negativas para COVID-19 realizadas con al menos un intervalo de 24 horas con toma de muestra nasofaríngea.

Las personas que tuvieron una prueba de diagnóstico positiva de Covid-19 pero nunca desarrollaron síntomas. Deberán esperar 28 días para efectuar la donación.

Deberán cumplir con los requisitos exigidos para un donante de sangre habitual (tener entre 18 y 65 años, gozar de buena salud y pesar más de 50 kilos) y firmar un Consentimiento Informado específico previo a la donación en la que se explicita que su donación se realiza para ser utilizada en pacientes que ingresen en el Ensayo Clínico Nacional, encargado de evaluar los riesgos y beneficios de este tratamiento.

Sólo se puede donar dos veces por mes y no más de 24 al año. El protocolo es muy similar al tradicional de sangre aunque, en este caso, se extraen todos los componentes de la sangre, se centrifugan y los glóbulos rojos son devueltos al donante. De esta manera, el donante retorna a su hogar con los mismos componentes con los que llegó. El proceso dura unos 60 minutos.