“No hay dinero para invertir en personal de salud, pero sí en más policías”, criticó CICOP

La presidenta de la Asociación Sindical de los Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (CICOP), Marta Márquez, exigió la reapertura de la paritaria para los trabajadores de la salud y criticó la decisión del gobierno provincial de otorgarle un aumento a la Policía Bonaerense y no a los profesionales de la salud. “No entendemos cómo se toman esas decisiones”, apuntó.

En abril, el gobierno bonaerense le planteó a los profesionales de la salud una propuesta salarial de un 25,5% para el cargo inicial, con un promedio de 20,3% para toda la carrera hospitalaria y reapertura de paritaria en el mes de junio. “No cumplió con el acuerdo”, completó Márquez, en diálogo con Info Región.

“Todos los que trabajan para el Estado desempeñando tareas esenciales en cualquier ámbito, deben cobrar salarios adecuados, pero cuando se nos dice a los profesionales de la salud que no hay dinero para aumentar nuestros salarios y observamos esta decisión del gobierno la verdad que no entendemos cómo se toman esas decisiones”, cuestionó, al analizar el anuncio del Ejecutivo de otorgar un aumento salarial a las fuerzas de seguridad bonaerense, que protagonizan el tercer día de protesta.

De acuerdo con Márquez , “los salarios han quedado muy relegados”, ya que actualmente “un ingresante a cualquier hospital público cobra 46.800 pesos, en medio de una pandemia y arriesgando su vida todos los días”, remarcó. “El discurso es que no hay dinero para invertir en el personal de salud, pero si se decide invertir en más cárceles, más comisarías, más personal policial. Para nosotros las políticas públicas básicas tienen que ver con la salud, pero en este momento en particular tienen que ver con lo sanitario y es lo que debería estar arriba de todo en la agenda, no solo en lo discursivo sino también lo presupuestario”, sostuvo la presidenta de CICOP.

Siguen aumentando las muertes de trabajadores de la salud

En cuanto a la situación sanitaria de los trabajadores de la salud, en plena pandemia y con nuevos casos confirmados todos los días de Covid-19, Márquez lamentó que “el personal de salud está dejando su vida” en la lucha contra la enfermedad.

“Según los números del Ministerio de Salud de la provincia, hay más de 15.000 trabajadores contagiados y 75 fallecidos, así que el personal de salud no solo está afrontando la pandemia con el compromiso con el que siempre hizo su trabajo, sino que además está dejando la vida”, advirtió la dirigente sindical, al tiempo que insistió con “un problema en el funcionamiento del sistema: por más que se hayan incrementado las camas y los respiradores, falta personal”.

“Hay una sobrecarga y una sobre exigencia en quienes quedan trabajando y nosotros reclamamos para que eso se tenga en cuenta. Nosotros entendemos que era tiempo de dotar al sistema de salud no solo de camas, respiradores e infraestructura, todas acciones correctas, sino también de personal y la verdad es que no ha ocurrido y era la oportunidad de una recomposición salarial que tuviera que ver con la responsabilidad de la tarea que llevamos adelante siempre, mucho más en tiempos de pandemia”, sostuvo Márquez.

Jornada de lucha

El jueves, CICOP participará de una jornada nacional de lucha que contemplará acciones sindicales locales y regionales en hospitales y centros de salud bonaerenses. También se realizarán caravanas locales, asambleas y acciones en los efectores.

Será una “acción conjunta con la Mesa de Organizaciones de la Salud del AMBA pero también también “tendrá dimensión nacional a partir de la participación de los sindicatos que componen la FeSProSa Línea Histórica, con actividades a realizarse en Jujuy, Salta, Córdoba y el Hospital Garrahan”, apuntaron.