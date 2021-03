Lanús: “Los únicos patrulleros que están en la calle son de la gestión de Vidal”

La concejal por Juntos por el Cambio de Lanús Laura Lavandeira resaltó el lanzamiento del Plan de Seguridad 2021 en el Municipio y recalcó que busca “cubrir los baches que deja la provincia”.

“Hoy estamos pasando una realidad en Lanús y en un otros municipios propios, es decir que no tienen el mismo partido que de la provincia, donde no hubo ni un patrullero en un año y pico de gestión, no llegó“, criticó la edil en diálogo con Info Región.

En este marco, sostuvo que “los únicos patrulleros que están en la calle son de la gestión de (la ex gobernadora bonaerense) María Eugenia Vidal“.

Durante el lanzamiento del Plan de Seguridad 2021, el intendente Néstor Grindetti planteó que “la política de seguridad debe ser de la Provincia, pero la ejecución hay que descentralizar en los municipios” al reclamar que la responsabilidad de la Policía Local pase a la órbita municipal.

Lavandeira, en tanto, insistió en que el objetivo del plan es que el municipio invierta en aquello que la provincia “no hizo en tiempo y forma”. “La falta de inversión de la provincia hace que no estemos en el lugar que estábamos en 2019“, agregó.

Clases presenciales

Sobre la vuelta a las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires, la concejal remarcó que “era una cuestión de voluntad” y que “no era imposible hacerlo”.

“Los chicos necesitaban volver al aula y los padres están muy contentos a pesar de que sean poquitas horas. La realidad es que después de todo un año, aparte del vínculo social que cortaron con los compañeros, interrumpieron hábitos y muchos no tuvieron la suerte de poder seguir las clases virtualmente”, sentenció.