Temperley recibe a San Martín de Tucumán

Temperley enfrentará mañana a San Martín de Tucumán y tiene la necesidad de retener los tres puntos en su cancha si quiere escalar en la tabla y acercarse a los puestos que otorgan una plaza en el Reducido. Viene de desperdiciar una chance importante y cortar una racha positiva.

El Gasolero enfrentará mañana, en un encuentro válido por la Fecha 13 de la Primera Nacional, a San Martín de Tucumán, conjunto que ocupa el cuarto puesto de la Zona A. El escenario será el estadio Alfredo Beranger y el inicio está pautado para las 14, bajo el arbitraje de Jorge Broggi. Tiene que ganar si quiere acercarse a los puestos que otorgan una plaza en el Reducido.

El combinado de Fernando Ruíz viene de caer ante Almirante Brown y el enojo se hizo notar. “Hay que saber superar esos momentos en los que no se dan las situaciones”, aseguró el entrenador, quien admitió que no pudieron sostener la ventaja de dos goles. “Se nos fue un partido increíble”, señaló tras el encuentro. El objetivo, ahora, es no volver a repetir la historia.