Vecinos de Lomas de Zamora se quejan por reiterados y extensos cortes de luz

Vecinos de Lomas de Zamora manifestaron su malestar por los cortes de luz en el distrito. Si bien el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) indica que este mediodía eran poco más de 1.300 los usuarios sin servicio en el distrito, el enojo crece porque se trata de un servicio fundamental para la vida cotidiana. Desde enero, la situación empeoró, advierten.

El ENRE informa que son 1.371 los hogares sin servicio por “obras de mantenimiento” en Lomas de Zamora, mientras que son 60 los usuarios afectados en Ingeniero Budge por problemas en la red de baja tensión. Ayer fueron 16.939 los afectados de Edesur.

“Anoche, como casi todos los días, tuvimos un corte de luz en Lomas de Zamora. Hace una hora que sube y baja la tensión. Nadie hace nada“, se quejó Leonel. Otras voces se suman a este reclamo, que sucede en el marco en el cual se disctuen los aumentos de tarifas.

La Secretaría de Energía formalizó su propuesta de incremento tarifario para el servicio de suministro de energía eléctrica, que será de entre 17 y 20 por ciento, en el marco de la audiencia pública convocada por el ENRE para discutir la actualización de las tarifas. La estimación de incremento la formuló el director nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista, Marcelo Positino, durante su exposición en el comienzo de la audiencia pública para el Área Metropolitana de Buenos Aires.

“Se cortó la luz el jueves a las 21.30 y volvió el viernes a las 8.30. Fueron 11 horas sin luz y no es la primera vez. Desde enero, los cortes son recurrentes y extensos. Y para colmo de males, en lugar de recibir el resarcimiento de la empresa (como había determinado el ENRE) la factura vino con un importe que prácticamente duplica al de enero. Una locura”, se quejó María, vecina de Turdera. “No hace falta una gran lluvia, con un vientito liviano ya no hay servicio. Hoy hubo un corte, muy breve, y no había viento, tormenta, calor extremo ni nada”, apuntó.

El ENRE dispuso que la distribuidora eléctrica debe bonificar con un monto de $10.325 a los usuarios que resultaron afectados por los cortes prolongados del servicio que se registraron en los últimos días de diciembre y principios de enero, lo que representará una sanción total estimada de alrededor de $400 millones. La bonificación debe ser acreditada por la distribuidora a los usuarios y usuarias afectadas por interrupciones cuyo inicio se hayan originado y prolongado durante los días 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021 y 1, 2, 3 y 4 de enero de 2022. De acuerdo a la disposición, es automático.