¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

Mientras los portales de noticias se llenan de información sobre la crisis, la suba de precios y la guerra en Ucrania, muchos están pensando en cuándo llega el próximo fin de semana largo. La mala noticia es que no será durante marzo, que parece interminable, pero será pronto.

El próximo feriado es el del Día de la Memoria, pero no es trasladable, por lo cual el mismísimo jueves no habrá actividad para la mayoría de los trabajadores y todos los estudiantes. Habrá que esperar un tiempito más para el fin de semana largo, pero no tanto.

El siguiente feriado en el calendario es el 2 de abril, Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas, que tampoco es trasladable. Será el sábado.

El próximo fin de semana largo será en abril, se trata de los días de Semana Santa. Este año cae 14 y 15 de abril y si bien sólo es feriado el último, el primero de esos días es no laborable. Así , la gran mayoría de los trabajadores podrá disfrutar de esos días en la tranquilidad de su hogar o en algún destino turístico. Los empleados, en tanto, de trabajarlo, cobran el doble.