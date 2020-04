Vecinos denuncian que desde Anses no responden a los reclamos

Así lo advierten quienes no pudieron cobrar el bono de $3.100. “En la línea 130 no atiende nada”, manifestaron.

Así lo advierten quienes no pudieron cobrar el bono de $3.100. “En la línea 130 no atiende nada”, manifestaron.

Personas de distintos puntos del país se comunicaron con Info Región y denunciaron que en la línea 130 de Anses para reclamos y consultas “no atiende nadie”. La desesperación por obtener una respuesta se presentó cuando beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no pudieron cobrar el bono de 3.100 pesos anunciado por el Gobierno.

La desesperación de los que aún hoy no cobraron el bono de la AUH “No solo no cobré el bono, si no que aún no cobro la asignación de este mes. Estoy desesperada, no tengo dinero para darle de comer a mis hijos”, relató Verónica González, una las personas afectadas. La fecha de pago era el 27 de marzo, sin embargo, ya transcurrió casi una semana y hay cientos de familias que no percibieron el cobro. En este marco, Verónica aseguró que llamó “una decena de veces” a la línea 130 sin obtener respuestas. “Lo único que te contesta es una computadora diciendo que debido a la pandemia no hay ningún representante disponible, nadie nos da información, estoy desesperada, no tengo dinero”, lamentó la mujer.

“Colapsadas”

Por su parte, el secretario General de Anses, Santiago Fraschina, insistió en que los reclamos deben hacerse al número 130 y señaló que “el cien por ciento de las personas beneficiarias de AUH y Asignación por Embarazo tienen que haber cobrado este 27 el bono”. Consultado sobre los reclamos, reconoció: “Las líneas están un poco colapsadas”.

“Yo llamo, juro que llamo, pero me atiende siempre la computadora. Fui al cajero y no había nada depositado. Ya no sé qué hacer. Anses está cerrado, al teléfono no me atienden. Tengo tres hijos y no puedo salir a trabajar porque estamos en cuarentena y soy empleada doméstica, si no trabajo no cobro ¿qué hago?”, se preguntó angustiada Carolina Ramírez, otra afectada por la problemática.