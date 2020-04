Desde hoy, es obligatorio el uso de tapabocas en Esteban Echeverría y Almirante Brown

Ambos distritos anunciaron que el uso del barbijo casero es obligatorio. Aún no se oficializó la medida en la provincia de Buenos Aires.

Ambos distritos anunciaron que el uso del barbijo casero es obligatorio. Aún no se oficializó la medida en la provincia de Buenos Aires.

Si bien a comienzos de la semana, el propio ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, anunciaba que se iba a decretar el uso obligatorio del tapabocas, como sucedió en la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias, aún no se oficializó. Mientras tanto, Esteban Echeverría y Almirante Brown ya lo implementaron.

“A partir de hoy, el uso de tapabocas es obligatorio en todo el distrito. Entre todos podemos cuidarnos. No salgas sin el tuyo, no salgas de casa si no es necesario”, recuerda el Municipio de Echeverría por redes sociales.

Vale recordar que de no cumplir con la norma, los vecinos pueden sufrir penas económicas como se está llevando a cabo en todos los distritos en los que son obligatorios el uso del tapabocas.

En Almirante Brown también es obligatorio. “Dispusimos por decreto la obligación del uso en todo el distrito de protectores faciales, tapabocas y/o mascarillas para permanecer o circular en la vía pública, para ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público o en el transporte de pasajeros; esta disposición regirá a partir de la cero hora del miércoles 15 de abril en todas las localidades de Almirante Brown”, habían anunciado.

Este viernes, el Gobierno ordenó retrotraer los precios de los barbijos al 6 de marzo, fijando el precio de referencia en 40 pesos por unidad. Además, prohíbe la venta de barbijos N95, quirúrgicos y tricapa a quienes no sean personal de salud.