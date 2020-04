Ópticas pide ser consideradas “servicio esencial”

La CAME ya solicitó la apertura escalonada de rubros. ¿Cuál es la realidad del sector? La economía de las ópticas está "destruida", advirtieron a Info Región.

La CAME ya solicitó la apertura escalonada de rubros. ¿Cuál es la realidad del sector? La economía de las ópticas está "destruida", advirtieron a Info Región.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó al gobierno la apertura de algunos rubros a partir de un esquema escalonado, que incluye a las ópticas, en el marco de “la cuarentena administrada”. El Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires (COPBA) envió una nota al gobernador Axel Kicillof con el fin de solicitar que las casas de óptica “puedan prestar atención a pacientes que requieran atención de urgencia”.

La Óptica Llavallol comparte el pedido y advierten que la economía de las ópticas está “destruida”. Reclaman que la profesión sea considerada “servicio esencial”. “Es un riesgo abrir por lo que va a haber que tomar recaudos importantes ya que una de las vías de contagio son los ojos”, señalaron.

La CAME propuso “habilitar el ejercicio” a los rubros no exceptuados a partir de un esquema escalonado y, en caso de que esto no suceda, advirtió sobre una posible “extinción” de las pymes. Por eso, solicitó una apertura “cumpliendo estrictamente con los protocolos de seguridad establecidos” y “desalentando los grandes aglomerados de gente”. A su vez, el COPBA le adjuntó al Ministerio de Salud un protocolo elaborado por algunos de sus especialistas “para la prevención de infecciones en atención de salud”.

Además, el presidente del colegio, Marcelo Centurión, le envió una carta a la Directora Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, solicitando el pago “de forma inmediata” de “la deuda” que este organismo mantiene con los profesiones matriculados de la provincia. “Pago que contribuiría a paliar la crisis que se está viviendo”, especifica el comunicado. En consonancia con la carta de los distintos profesionales enviada a Volnovich, uno de los dueños de la óptica del Sur, Daniel Fuchs, precisó que son “muchos los meses” que PAMI le debe a varias ópticas de la Región.

Desde la Óptica Llavalol, ubicada en Luzuriaga 165, aseguraron que debería considerarse a esta profesión como un “servicio esencial”. Dado que si a la gente se le rompen los anteojos, los ópticos podrían “hacerle la vida más sencilla a quienes dependen de estos”, ya que casi todos los mayores de 40 años usan anteojos.

Además, señalaron que prácticamente la economía de las ópticas está “destruida”. “Al igual que en otros rubros tenemos gastos fijos como alquileres, empleados, obras sociales y todo esto se paga sin ninguna entrada”, explicaron. “Son cifras grandísimas y todas de pérdida”, precisó. Fuchs considera que un tema que aliviaría “bastante” a las ópticas sería que PAMI “termine de pagar los meses que adeuda” que en algunos casos debe “desde noviembre”.

“Los pedidos desde las distintas agrupaciones -para pedir la apertura de las ópticas- están desde el primer día pero reconozco que es un riesgo y va a tener que haber recaudos importantes”, señalaron.

Otro de los puntos importantes en los que hizo hincapié Fuchs fue en que quedaron varios pedidos sin entregar, por lo que algunos los dejó en el almacén de la cuadra. Ya que “todo fue de un día para el otro” y no tuvo la oportunidad de advertirle a los clientes.

¿”Lo importante es que todos hagamos lo mismo, si la solución es que se abran con horario reducido que así sea, pero que todos hagamos lo mismo porque no hay que salvarse individualmente”, analizó Fuchs, respecto al pedido de apertura del sector para poder hacerle frente a la crisis económica derivada de la cuarentena obligatoria.