Vive en Glew, es técnica de laboratorio y sus vecinos le piden que se vaya del barrio

María Inés vive desde hace nueve años en el barrio Gendarmería de Glew junto a su esposo y su pequeño hijo. Se desempeña como técnica de laboratorio en la clínica IMA de Adrogué y, en este momento de pandemia, su trabajo es fundamental. Sin embargo, sus vecinos le dejaron un mensaje intimidante y le pidieron que se vaya por el riesgo que representa para el barrio.

Tanto ella como su marido, quien es chofer de colectivo, siguen trabajando porque son tareas exceptuadas del aislamiento social preventivo y obligatorio. Este lunes, cuando el hombre llegó a su casa, encontró en la puerta un mensaje para su esposa escrito por los propios vecinos del barrio.

“Mirá lo que te pegaron”, le dijo él, y le entregó el papel. “Vos trabajas en salud. Andate del barrio, nos vas a enfermar. Tus vecinos“, señalaba el mensaje. “Esto me indigna mucho, jamás pase por una situación así en mi vida. Pase lo que pase, a mi profesión la volvería a elegir mil veces más porque la ejerzo con amor sobre todas las cosas”, advierte María Inés.

“Realmente, genera una impotencia bárbara ya que muchos te aplauden a las 21 y después te pegan estos carteles”, lamentó la mujer en diálogo con Info Región.

Además, destacó que “jamás” tuvo “inconvenientes conn ingún vecino”, quienes saben que ella se desempeña en el rubro de sanidad. “Soy la típica que trabaja en salud y si alguien me golpea las manos y me pude un favor, se lo hago sin pedir nada a cambio, como tomar la presión o aplicar algún inyectable”, recordó.

“Las personas que hicieron esto no se dan cuenta el daño que hacen, no pensaron que soy madre. Tener nuestra casa nos costó muchísimo a mí y a mi marido. La hicimos a fuerza de trabajo y sin pedirle nada a nadie, no tengo por qué dejar el hogar que tanto me costó”, sentenció.

La vecina de Almirante Brown, si bien entiende que “las personas estén un poco paranoicas” por lo que se vive, no puede comprender “por qué salen a hacer maldades”. “Tienen más probabilidades de enfermarse que quedándose en sus casa. La verdad, no los entiendo”, sostuvo.

“Ni siquiera voy a comprar mis víveres ni nada, todo me lo traen a mi casa. Salgo cada 15 días a comprar frutas y verduras, y voy al almacén de la esquina de mi casa esporádicamente a comprar algo, pero casi ni salgo. Cumplo como tengo que cumplir la cuarentena y, cuando salgo, lo hago con las medidas de seguridad que corresponde”, explicó.

María Ines radicó la denuncia en la comisaría. “Tengo que estar con una consigna policial en la puerta de mi casa y explicarle a mi hijo de 5 años que mamá y papá no hacen nada malo, que la Policía está para cuidarme”, expresó la mujer con pesar. “Él todavía no comprende porqué la Policía me cuida a mi, cuando no hago nada malo y salgo para ayudar”, apuntó María Inés.