Continúan los reclamos por el mal funcionamiento de la línea 130 de ANSES

Vecinos advierten que no pueden comunicarse. La angustia por no poder cobrar y la desesperación cuando nadie les da una respuesta.

Son tiempos difíciles para todos, pero sobre todo para quienes no pueden salir a trabajar y dependen únicamente de la colaboración monetaria estatal para afrontar el aislamiento social, preventivo y obligatorio. En este contexto, son incontables las denuncias que llegan a este medio de personas que no pudieron aún cobrar el bono de 10.000 pesos y que al intentar reclamar en Anses, nadie les responde en la línea 130 de reclamos y consultas.

Advierten sobre irregularidades en el cobro de la AUH “Mi pareja y yo sufrimos epilepsia, no recibimos ninguna ayuda pero ella fue aprobada para cobrar el bono y cuando llegó el momento de retirar el dinero, nos dijeron que no estaba cargada y que no tenía nada para cobrar. Llamamos a Anses pero nunca nos atendieron, la línea no funciona. Vivo de changas y con el encierro no puedo salir a trabajar, necesitamos esa ayuda, nadie nos explica que está pasando”, relató a Info Región Ángel García, padre de dos niños. Todos los días llegan nuevos reclamos por la falta de atención de Anses, advierten que el 130 no funciona, y aquellos que logran que una máquina los atienda aseguran que al momento de presionar cualquiera de las opciones que les proporcionan, automáticamente se corta la comunicación.

“Hace dos semanas que me quiero comunicar, cobro un fondo de desempleo y por eso me pagan la asignación familiar de mi hija, pero se suponía que tenía que cobrar el 17 de abril y todavía no está el dinero, llamo a Anses y no me atiende nadie o se corta, con mi clave de seguridad social me dicen que la página no está disponible y vía mail tampoco me respondieron nunca”, aseguró Roxana luego de haber agotado todas las opciones posibles sin ninguna respuesta.

En diálogo con Info Región la mujer aseguró que actualmente no tiene empleo e indicó que depende enteramente del fondo de desempleo para subsistir. “Necesito esa plata para mí y para mi familia”, advirtió.

Los reclamos por irregularidades en los cobros no son nuevos. En marzo ya se habían registrado inconvenientes y en ese marco el secretario General de ANSES, Santiago Fraschina, indicó ante la consulta de este medio que la línea 130 era la indicada para realizar los reclamos y consultas pero al día de hoy la gente sigue denunciando que no funciona como corresponde.