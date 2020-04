Advierten sobre irregularidades en el cobro de la AUH

Indicó que lleva “dos semanas” intentando comunicarse con la línea 130 de Anses para reclamos y “no atienden y si lo hace una máquina, presionas la opción 3 y se corta”, advirtió.

La situación es desesperante para las madres que solo cuentan con el ingreso de la AUH. “Tendría que haber cobrado a principio de abril pero en el banco no tengo nada depositado, ni la asignación ni el bono de 10.000 pesos”, relató Florencia, de Morón.

También informó que intentó comunicarse reiteradas veces con Anses pero nunca obtuvo respuesta. “Somos muchísimas las madres que no cobramos y que llamamos pero se corta o directamente no suena, ya no sabemos qué hacer”, expresó.