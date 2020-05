“Necesito comer”, el relato desesperado de un hombre que no pudo cobrar el IFE

Elías tiene 64 años, fue beneficiado con el Ingreso Familiar de Emergencia pero nunca le depositaron el dinero. No tiene otro ingreso y ANSES no le da respuesta.

Todavía son varias las personas que no pudieron cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y sus relatos son desgarradores. Elías Eduardo tiene 64 años, es de San Martín y desde que comenzó la cuarentena no puede salir a trabajar con su vehículo. Fue beneficiado con el IFE y debía cobrarlo el 27 de abril pero aún no le depositaron el dinero y advierte que desde ANSES no le brindan una respuesta.

“Llamo todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde sin parar y jamás me atendieron. Estoy solo y ya no tengo para comer”, relató con angustia Elías.

"Llamo todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde sin parar y jamás me atendieron. Estoy solo y ya no tengo para comer", relató con angustia Elías.

En diálogo con Info Región, aseguró que si no fuera por sus vecinos que le dan "un poco de pan o un paquete de fideos" no sabe lo que haría. Actualmente no puede abonar ningún servicio y ante la situación desesperada se vio en la obligación de salir a "buscar changas". "Lo siento por todos, pero tengo que salir, necesito comer", remarcó. El IFE es un monto de 10.000 pesos determinado por el Gobierno nacional para ayudar a paliar la situación de crisis provocada por la pandemia del Covid-19. Aunque se iba a otorgar por única vez en abril, la medida fue extendida también para mayo.

No obstante, son abundantes los reclamos que llegan a este medio de personas que fueron beneficiadas con el IFE pero que todavía no les fue depositado el dinero y que al intentar hacer el reclamo en ANSES no logran comunicarse. “Llamas y siempre se corta, no llegas a hablar con un operador ni de causalidad”, cuestionó Elías.

Desde el arranque de la cuarentena en marzo ya se habían registrado inconvenientes y en ese marco el secretario General de ANSES, Santiago Fraschina, indicó ante la consulta de este medio que la línea 130 era la indicada para realizar los reclamos y consultas pero al día de hoy la gente sigue denunciando que no funciona como corresponde.