Los Andes: Contreras espera renovar y advirtió sobre las dificultades por la quita de los descensos

El defensor no descartó su salida si llega una "oferta mejor" de la que pueda realizar el Milrayitas. "Esta carrera es corta y hay que tratar de hacer las diferencias que se puedan lo más rápido posible", subrayó.

El defensor no descartó su salida si llega una "oferta mejor" de la que pueda realizar el Milrayitas. "Esta carrera es corta y hay que tratar de hacer las diferencias que se puedan lo más rápido posible", subrayó.

El defensor de Los Andes Matías Contreras es uno de los jugadores que finaliza su vínculo este mes. Desde la dirigencia todavía no se han comunicado con él y si bien tiene intenciones de seguir en el club, no descarta la posibilidad de irse a otra institución si le ofrecen “una oferta mejor”.

“Todavía no me han llamado y por lo que sé tampoco se han comunicado con mis compañeros. Es una situación complicada la que estamos viviendo porque nos quedaremos sin trabajo y será un tanto difícil conseguir jugar en otro club por los no descensos”, advirtió con preocupación Contreras en contacto con Info Región.

En ese sentido, valoró la ayuda de la AFA, quien entregará un salario mínimo a los futbolistas que no consigan club al considerar que “es muy buena”, aunque su deseo es que “continúe la gran mayoría del plantel” ya que varios deberán renovar contrato.

Asimismo manifestó su intención de renovar con Los Andes porque está “muy cómodo”, pero admitió que llegado al momento pensará la oferta y no descartó la posibilidad de jugar en otra institución.

“Si me llega una propuesta mejor, lo voy a tomar pensando en lo que me conviene. Esta carrera es corta. Hay que tratar de hacer las diferencias que se puedan lo más rápido posible”, apuntó.

Una vuelta imposible

Contreras desestimó la posibilidad de que vuelvan los entrenamientos en el corto plazo porque con la situación sanitaria “parece muy lejana” retomar las canchas. Mientras tanto, instó a “confiar en que de a poco todo se logrará acomodarse y seguir entrenando para no perder ritmo”.

Para cerrar vio imposible que el Milrayitas logre implementar el protocolo que presentaría la AFA para la vuelta a los entrenamientos “porque los clubes del ascenso viven una situación difícil por la faltas de ingreso, mientras que en la categoría más alta la realidad es otra”. “Espero que podamos ejercitarnos porque lo necesitamos”, sentenció.