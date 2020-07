“La mejor opción es quedarse”, sostuvo Scurnik

El arquero de San Martín de Burzaco Federico Scurnik fue uno de los pocos jugadores al que desde la dirigencia le ofrecieron la posibilidad de continuar aunque por el momento quedó libre al igual que el resto del plantel a la espera de la posible reanudación del certamen. Si bien su intención es quedarse en el club, aguarda tener un panorama más concreto y estudiar luego “si la propuesta es lo más conveniente”.

“Fuimos citados hace dos semanas para conversar, sobre cómo nos teníamos que manejar porque los vínculos llegaron a su fin y la idea era juntarnos junto al presidente y los demás compañeros para ver los pasos a seguir. Al no tener información concreta sobre cómo continuará el torneo, no podían renovarnos y quedamos libres. Lo que ocurrió es que desde la institución me manifestaron la intención de continuar”, indicó Scurnik sobre su situación en diálogo con Info Región.

Teniendo en cuenta que la pandemia repercutió económicamente a los clubes, la renovación de los vínculos y la posibilidad de negociar un acuerdo se realizará cuando exista una fecha exacta para el retorno de la competencia. “La mejor opción es quedarse y jugar las últimas temporadas en el club, pero llegado el momento de retomar la actividad, hay que ver las condiciones y si la propuesta es la más conveniente”, aclaró.

“Hoy el presidente me puede acercar una oferta, lo que pasa es que si la misma es para arrancar la semana que viene, puede ser seductora para mí, pero si el fútbol vuelve en enero habría que ver si de acá a unos meses sigue siendo atrayente. Por eso quedamos en que estaba muy bien que muestren el interés en tema continuidad, aunque hasta que no se sepa que pasará no se puede cerrar ningún acuerdo”, evaluó.

Además, se refirió a las complicaciones en el mercado de pases, en este contexto atípico donde los clubes no cuentan con ingresos suficientes para tomar nuevos contratos, sumado a los no descensos. “El panorama está muy complicado. Hay muchos jugadores libres y son pocos los clubes que han decidido renovar los vínculos”, remarcó.

Asimismo, expresó sus reparos frente al aporte de la AFA para los futbolistas que no consigan club. “Es poco. Representa un bono contribución más que un subsidio”, criticó.

Para cerrar, consideró que “es complicado” la vuelta a los entrenamientos en la fase 4 aunque valoró que ya se esté trabajando en la conformación de un protocolo sanitario para retomar la cancha.

“Necesitamos entrenar y competir. Sé que la ida de ellos es hacer todo lo posible para reunir todas las condiciones para que puedan volver cada categoría. Todavía estamos esperando y los días pasan, ya es mucho tiempo y para nosotros es vital en contacto con el otro y los entrenamientos”, concluyó.