Alarcón lamentó su salida de Temperley: “Tenía ganas de seguir”

El defensor de Temperley quedó en libertad de acción tras finalizar su contrato. “Me enteré por redes sociales que no pertenecía más al club”, criticó.

El defensor de Temperley Fernando Alarcón es otro de los jugadores que no renovó vínculo con el Gasolero pese a que su intención era continuar en la institución para tratar de pelear el ascenso. “Tenía ganas de seguir en el club”, manifestó

“Fue algo raro, porque sé que ellos (la dirigencia) le dijeron al técnico que arme una lista de jugadores para renovarles el vínculo y estaba dentro de ella”, aseguró a Info Región e indicó que le ofrecieron “un presupuesto” con el cual no “estaba de acuerdo”. Luego estuvo a la espera de “una nueva negociación” que no ocurrió. “Me enteré por redes sociales que no pertenecía más al club”, afirmó.

A la baja de Alarcón se suman las de Gonzalo Asís, Nicolas Messiniti, Lautaro Rinaldi, Marcos Martinich y Johnny Da Silva. Mientras que Alexis Vega, Lucas Baldunciel, Emiliano Ellacópulos y Mauro González avanzaron con la renovación.

Balance

En paralelo realizó un balance “positivo” de su paso por la institución. “Fui regular durante el año y eso hizo que hoy en día me estén llamando varios clubes. Estoy contento porque logramos posicionarnos en el Reducido. Extrañaré mucho el entrenamiento y los compañeros ya que se formó un lindo grupo, pero bueno, es el fútbol puede pasar que hoy estás y mañana no”, expresó.

Futuro profesional

En este contexto atípico que se está viviendo en el fútbol, donde el mercado de pases se ve complicado por la decisión de suspender los descensos y la baja en los ingresos de los distintos clubes por la pandemia, para Alarcón “afecta mucho” a los futbolistas. Sin embarco contó que “recibió ofertas “de otras instituciones, aunque nada concreto.

“Hice un buen torneo que me dejó bien parado, pero desde lo personal mi idea era continuar en el club, solo que la negociación debía manejarse de otra manera porque yo tenía ganas de seguir y cumplir con el objetivo del equipo”, insistió.