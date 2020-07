Los Andes: Levato valoró que se apueste por las inferiores

“Hablé con Germán (Cavalieri), me comentó que me iba a tener en cuenta y cual era la idea. Me parece que la intención de apostar por las inferiores está buena, ya que hay muy buenos jugadores en Villa Albertina y es positivo que se les dé un espacio para mostrarse”, valoró el atacante, en contacto con Info Región.

Por otra parte, en torno a su situación, no descartó analizar ofertas para “seguir creciendo”: “Uno como jugador quiere progresar siempre, con 24 años necesito seguir creciendo y si Los Andes me da esa posibilidad estaría bueno. Es un mercado de pases largo y hasta que no vuelva el fútbol no habrá demasiadas certezas”.