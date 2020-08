Electrodependientes: “Todos los días recibimos reclamos por cortes de luz”

Si bien los recurrentes cortes de luz que afectan a los usuarios de la Región y de todo el Conurbano bonaerense, hay familias que sufren más esta problemática porque hay vecinos que necesitan de la luz para poder vivir. Desde la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED) advirtieron que llegan denuncias a diario.

El presidente de la AAdED, Mauro Stefanizzi, advirtió que “los cortes aumentaron” desde el inicio de la pandemia y que reciben reclamos “todos los días” de parte de los usuarios electrodependientes. “Hace algunas semanas tuvimos una etapa más tranquila pero ahora, lamentablemente, sufrimos cortes nuevamente y de manera recurrente, y es algo que no puede ocurrir para nuestros usuarios”, lamentó, en diálogo con Info Región.

Stefanizzi explicó que junto al titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo, trabajan para facilitar el acceso a fuentes alternativas de energía para usuarios electrodependientes con el fin de garantizar el suministro eléctrico “en condiciones de regularidad, tensión y seguridad”. “Tenemos la posibilidad de articular con la nueva gestión del ENRE la correcta implementación de Ley 27.351, que nos dio derecho de una fuente alternativa para los usuarios electrodependientes”, apuntó.

En esta marco, cuestionó: “La gestión anterior del ENRE nos imposibilitó el acceso para todos los usuarios, y sólo entre el 10 y el 15 podía acceder”.

Además, el titular de AAdED señaló que “la última gestión exigía hacer adecuaciones internas” en las instalaciones, lo que “se traducía en costos impagables porque involucraba electricista matriculado y reformas para estar con regulaciones vigentes”. “Desde la mesa de trabajo del ENRE se nos dio una respuesta después de mucho tiempo. Avanzamos en un fondo que financie los arreglos en las instalaciones del hogar. Estamos muy contentos con que se pueda llevar a cabo”, explicó.

La pandemia

El titular de AAdED apuntó que la situación de los electrodependientes se vio “reagudizada” desde la llegada el coronavirus a la Argentina debido a “los incumplimientos de algunas obras sociales y de algunas empresa de internación domiciliarias”, las cuales “se ven perjudicadas con la pandemia” y usan esto “como excusa a la hora de la falta de entrega de insumos o de prestaciones”.

“Tenemos casos de chicos internados en los hospitales tradicionales a la espera de la internación domiciliaria, con el fin de resguardarlos no sólo del coronavirus sino de cualquier enfermedad intrahospitalaria. Pero, lamentablemente, no pueden ir a sus domicilios porque dicen no conseguir los recursos humanos para atenderlos, como enfermería”, concluyó.