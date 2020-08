“Tener una fecha nos genera a todos una ilusión”, resaltó Cavalieri

El entrenador de Los Andes Germán Cavalieri alista los detalles pensando en la vuelta a los entrenamientos que se dará en los primeros días de septiembre para los equipos de la Primera B. Luego de una extensa cuarentena, el plantel volvería a verse las caras y desde el cuerpo técnico esperan tener todo diagramado, incluso con refuerzos confirmados.

“Tener una fecha nos genera a todos una ilusión, no sabemos bien como se jugará, si es un Reducido u otra forma, pero se ve una luz al final del túnel y nos renueva las esperanzas”, evaluó el entrenador del Milrayitas, en contacto con Info Región.

Altas y bajas

El Milrayitas aún no confirmó refuerzos, pero desde la dirigencia lograron sellar algunas continuidades entre las que destacan la de dos de sus referentes como son Alejandro Noriega y Diego Galeano. Del lado de las negativas, Sebastián Valdéz y Guillermo Pereira eligieron otros rumbos.

Noriega: “A Lomas no venís para pelear en mitad de tabla” “Es probable que sin Valdéz y Pereira perdamos a los dos jugadores de mejor actualidad en el club. Si uno observa los goles de Los Andes siempre Guille participó y en cuanto a Seba es un jugador muy sólido, un central con condiciones de Superliga. Eran dos jugadores que quisimos retener, pero es lógica la opción de buscar otros horizontes”, indicó Cavalieri. Por otra parte, celebró la resolución de varios futbolistas que continúan en Lomas de Zamora: “Las renovaciones tienen que ver de lo grande e importante que es el club, también de que están contentos con la forma de trabajar del cuerpo técnico. Somos conscientes que es un momento difícil, pero si logramos el objetivo que es el ascenso se acomodará un poco todo”.

En paralelo, pensando en los que pueden llegar en el corto plazo, reconoció que buscan opciones en la defensa, aunque no descartó el arribo de un volante y un extremo. “Necesitamos centrales y laterales. Algún volante para reemplazar a Guille y un delantero que funcione de falso nueve”, aseguró.

Nuevos modos

La creación del Consejo de Fútbol en Los Andes sirvió al cuerpo técnico como un brazo que sirve para analizar el mercado y las opciones en un panorama de crisis económica, en la que muchos futbolistas quedaron sin contratos.

Cavalieri desarrolló como lleva la relación con los integrantes del flamante espacio: “Es lo mejor que le puede pasar a un entrenador, sobre todo a uno que no es celoso y no tiene dudas sobre su capacidad y conocimiento. Si fuera temeroso tendría miedo de que estos ídolos quisieran dirigir o traer sus cuerpos técnicos. La verdad es que son gente de fútbol, entienden situaciones que otros no y son personas espectaculares”.