Avellaneda: Desde el oficialismo rechazan el pedido para declarar la emergencia de seguridad

La concejal por el Frente de Todos de Avellaneda Hilda Cabrera desestimó el proyecto impulsado por el bloque de Juntos por el Cambio que busca declarar la emergencia en materia de seguridad al tiempo que recalcó que la inseguridad es un “drama social” y en este contexto de pandemia se hace “doblemente difícil” combatirla.

“El primero que le quita presupuesto a seguridad es Ferraresi”, criticó Gallucci En diálogo con Info Región, la edil apuntó contra sus pares opositores al cuestionar que “aprovechar todo esto que es consecuencia de una maldita pandemia, es muy desgraciado, muy de mala persona y de pésimo político”. Situación sanitaria Cabrera, por otra parte, reconoció que hay “problemas serios y graves” en el sistema sanitario del distrito producto del aumento de los casos de coronavirus. “Negar eso es poner la tierra bajo la alfombra y está muy grave la situación”, enfatizó. En este marco, valoró la inauguración esta semana de un centro sanitario en Avellaneda y destacó el trabajo “titánico” que el Gobierno está llevando adelante. “Se está invirtiendo para mejorar la situación sanitaria”, ponderó.

Añadió que “hoy con la pandemia todo se magnifica y la salud se pone al valor que tienen que estar, prioridad absoluta”. “Sin ese valor individual y social, que es la salud pública puesta al ciudadano, no hay sociedad que crezca, no hay finanza, no hay dinero, no hay nada que valga la pena”, completó.