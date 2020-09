“No podemos aceptar que no haya paritarias”, advierte ATE

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, planteó la necesidad “inmediata” de la reapertura de la discusión salarial, en medio de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

“No podemos aceptar que no haya paritarias, los salarios están absolutamente retrasados”, reclamó, en diálogo con Info Región, luego de que la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, quien dijo que la prioridad es pagar los sueldos en tiempo y forma, pero no las actualizaciones.

La funcionaria había advertido que “la prioridad es poder pagar los sueldos en tiempo y forma y afrontar todos los gastos que demanda la pandemia, además de prestar alguna asistencia al sector privado”. “Por ahora estamos acotados a esto”, aseguró hace algunos días, al ser consultada por el reclamo de varios gremios por la actualizaciones de los salarios, como judiciales, trabajadores estatales y profesionales de la salud.

“Desde ATE respondemos que nos parece urgente la necesidad de habilitar la negociación porque los salarios de los estatales están absolutamente retrasados, no solo porque hemos perdido el 30 por ciento del poder de compra durante la gestión de María Eugenia Vidal, sino porque en estos meses no lo hemos recuperado”, explicó De Isasi.

Los trabajadores estatales de la Provincia dieron comienzo a las reuniones paritarias en febrero, cuando el gobierno de la Provincia otorgó una suma fija remunerativa mensual no bonificable de 1.500 pesos en concepto de compensación de la pérdida salarial de 2019, a pagar desde el 1° de febrero y otra suma de 1.500 pesos para todos los estatales a partir del 1° de marzo en concepto de la paritaria 2020. El compromiso era reabrir la discusión en abril, pero la pandemia lo impidió. En esa oportunidad ATE rechazó la oferta por considerarla “insuficiente”.

De Isasi sostuvo que aunque “es cierto que la pandemia postergó las negociaciones salariales, no es menos cierto que quienes están peleando contra esta enfermedad, son los estatales fundamentalmente”. “Por eso planteamos habilitar la paritaria y la necesidad de un aumento salarial urgente. También pedimos que la bonificación por la pandemia se haga extensiva a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud y para los auxiliares”, detalló.

“Si bien hoy en día la mayoría cobra la bonificación por Covid-19, algunos empleados como los trabajadores de las regiones sanitarias o del Ministerio de Salud, del área de salud mental y de centros de prevención de adicciones no lo están cobrando y entendemos que no hay ninguna justificación para que no lo cobren, lo mismo en cuanto a los auxiliares escolares”, remarcó el Secretario General de ATE.

Desde el gremio subrayaron que, aunque la bonificación es un “buen incentivo”, el pedido “fundamental” para recuperar el salario perdido es la apertura de paritarias y la discusión salarial. Se sumaron así a los reclamos de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y la Asociación Sindical de los Profesionales de la Salud (CICOP).