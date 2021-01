El calvario de Florencia Menéndez, lleva cinco meses sin gas

Florencia Menéndez, la reconocida muralista de la Región, denunció que desde hace cinco meses no tiene gas, se baña en casa de amigos, cocina con una garrafa y Metrogas no le da respuestas. Sin embargo, las facturas siguen llegando.

En esta oportunidad, la noticia no pasa porque llenó de color la sala de pediatría del hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, viajó a Cuba para dejar su huella en el Teatro Tomás Ferry de la ciudad de Cienfuegos o los murales que pintó en el barrio Tupac Amaru de San Salvador de Jujuy. Tampoco se hablará del gesto solidario que tuvo con otros artistas durante la cuarentena. Hoy, el relato es el drama que vive porque desde hace cinco meses no tiene gas en su casa y la empresa no le da respuestas.

“El 19 de agosto de 2020, la gente de MetroGas quitó el caño de gas que unía mi casa con el caño maestro por una pérdida que encontraron en la vereda”, arranca el texto que difundió en redes sociales. “El gasista matriculado que vino a arreglarlo me dijo que por las nuevas normativas de seguridad de la empresa debía cambiar todos los caños de la casa, respiraciones y cambios de llaves de gas, medidor etc. Es decir, romper todo de un día para el otro sin previo aviso”, continúa el relato.

Puedo afrontar el trabajo “carísimo” debido a la venta de varias de sus obras y tras “10 días con gente trabajando en casa en medio de la pandemia”, logró tener todo en orden. Sin embargo, a enero de 2021, la solución todavía no llegó.

En diálogo con Info Región, sostuvo que desde la empresa “nadie se comunicó” y, sorprendentemente, le “siguen llegando facturas”. “Llamé, mandé mensajes, pero nada. Cuando me atendían, no me sabían decir cuál era el problema que tenía. Había una incomunicación total en la empresa”, se quejó.

“Me decían que tenía que presentar los papeles, pero que lo tenía que hacer el gasista matriculado y no lo dejaban. A principio de diciembre le dejaron presentar los papeles online, pero no le dieron un número de nada. Aun hoy, nadie se comunicó para venir a supervisar a que esté todo bien y me devuelvan el gas”, recalcó.

¿Cómo fueron estos meses sin gas en la casa? “El día más frío del año lo cortaron. Agosto y septiembre fueron los meses más difíciles. Estoy con mis tres hijas y recibimos ayuda para pasarlo lo mejor que pudiéramos”, contó la muralista, que también incursiona en otras disciplinas, como la cerámica. “Me prestaron un caloventor porque ahora tengo todo eléctrico. Obviamente, estuvimos comiendo mal muchos meses porque no tengo horno, entonces parece que estamos de campamento. Además, en plena pandemia, iba a casa de diferentes amigas a bañarme”, amplió.

Florencia, a su vez, recibe las facturas por los meses en los que no usó el gas. “Me llegaron cuatro boletas, altísimas, de entre 6 mil y 7 mil pesos. En el homebanking me llegó el acumulado de 14 mil pesos de deuda. Ya hice la denuncia, esperemos que me lo saquen”, dijo a este medio. Más allá de todo, la resolución no llega.

Tras meses de inactividad, las oficinas de MetroGas abrieron y ella se dirigió para buscar una respuesta. “Me dijeron que no estaba registrado el reclamo. Los papeles habían llegado recién la semana pasada y nadie se comunicó conmigo”, lamentó. “Me dijeron que en 15 días va a estar solucionado, pero la verdad no sé. Sigo con la incógnita”, agregó.

No descarta iniciar acciones legales por el drama sufrido, que aún persiste. “Todavía no hice ninguna acción legal. Llamé a Defensoría del Pueblo y a Energas, pero no se si iniciar alguna acción legal o esperar a que finalmente vengan a conectarlo”, concluyó, en contacto con este medio.