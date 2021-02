Un local de Echeverría recibió una factura de luz por 330 mil pesos

Se trata de una reconocida pinturería del centro de Monte Grande. “Gracias al ENRE pude frentar la suspensión, pero no sé cómo terminará esto”, advierte su dueño.

No sólo los hogares son víctimas de cobros desmedidos por parte de Edesur, sino que también llegan facturas por valores muy altos a comercios. El dueño de uno de ellos, de Esteban Echeverría, se comunicó con Info Región luego de ver lo sucedido en otros casos para contar su experiencia: Recibió una factura de 330.000 pesos.

“Tengo un negocio en el rubro de la pintura, pagábamos mensualmente entre 2.000 y 3.000 pesos, pero en noviembre del 2020 nos llegó una factura de 330 mil pesos”, contó Daniel, dueño del local del centro de Monte Grande.

En este contexto, el encargado del comercio se comunicó con Edesur y, lejos de conseguir alguna respuesta, recibió la propuesta de pagar seis cuotas sin interés, con una adelanto mínimo de 80 mil pesos, además del aviso de suspensión del servicio.

“Gracias al ENRE, pude parar el corte del servicio, pero no sé cómo terminará. Es necesario que hay alguna respuesta a la comunidad que estamos padeciendo esto”, concluyó Daniel, en contacto con este medio.

RECLAMOS

Ante la serie de consultas de los vecinos, Info Región entabló una comunicación con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y con la propia empresa. En ambos casos, aclararon que no pueden dar ninguna respuesta en general a esta problemática que afecta a decenas de vecinos, sino que ellos analizan cada caso particular.

Desde Edesur sostienen que no pueden brindar una explicación general, sino que se debería examinar cada caso en su particularidad. Aseguraron que la factura por “consumo no registrado” puede llegar por distintos motivos. “Hay muchas posibilidades, puede ser un edificio que tenía luz de obra y no completó el tramite de medidor definitivo, puede ser por manipulación indebida del medidor, entre otros”, precisaron. Si se considera que hay un error de facturación tiene que ingresar el reclamo en la web de Edesur o telefónicamente.

El defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello, instó a los vecinos a que intenten realizar los reclamos por las diferentes vías, ya que de esta manera “porque no solo pueden llegar a solucionar su caso, si no que contribuyen a una posible sanción a la empresa”.

Cualquier reclamo que no sea respondido por Edesur, puede efectuarse ante el ENRE: Para consultar por Internet, completar el formulario online; Para consultar por teléfono, llamar a la línea gratuita 0800-333-3000, todos los días, las 24 horas; y para consultar personalmente, dirigirse a Suipacha 615, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 18.