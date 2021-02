Ya tiene fecha el juicio por el doble crimen de Parque Barón

A fin de mes comenzará el juicio oral por el asesinato de Laura Rivero y de su hijo de 6 años, quienes fueron apuñalados en abril de 2019 en Lomas de Zamora. “Mi vida quedó totalmente destrozada, es un vacío que no logro llenar con nada”, admitió Sofía Acuña, hija y hermana de las víctimas.

El juicio oral comenzará el 23 de febrero, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

“Mi dolor más grande fue que mi mama no pudo estar en el momento más importante de mi vida“, admitió la joven, aludiendo al nacimiento de su hija. Es que cuando ocurrió esta tragedia, ella estaba transitando su cuarto mes de embarazo. “La verdad que es muy difícil estar en pie, mi mamá para mi era todo“, lamentó.

El 3 de abril de 2019, Laura Rivero (40) fue asesinada junto a su hijo Thiago (6) en Parque Barón, Lomas de Zamora, y el único acusado por el doble crimen es quien fuera su pareja, Marcos Lassere. Según el informe forense, Laura tenía 13 heridas de arma blanca que se ubican en mamas, hemitórax, cuello y brazos, mientras que el pequeño tenia 17 heridas que se ubican en el cuello, hemotórax, mejilla, región esternal, pectoral y hombros.

“A raíz de todo esto yo tuve un embarazo muy complicado. Me la pasé internada y me surgieron muchos problemas de salud por los mismos nervios. Mi dolor más grande fue que mi mamá no pudo estar en el momento más importante de mi vida… me sentí muy sola. No pudo conocer a su nieta y mi hermano no pudo jugar con su sobrina”, lamentó Sofía. Y confesó: “Yo seguí en pie por mi hija, pero siento que todavía no caí. Todavía me levanto todos los días y agarro el celular buscando un mensaje de ella. Mi vida quedo totalmente destrozada es un vacío que no logro llenar con nada”.

Reclamó perpetua para el acusado

“Espero que lo hagan pagar y que no quede así. Espero que mi mamá y mi hermano puedan descansar en paz. Quiero que Laserre (el acusado) sufra ahí adentro (en la cárcel) por todo lo que le hizo a mi familia. Perpetua para este psicópata“, expresó Sofía, en un reclamo cargado de dolor.

Marco Antonio Lasserre, quien tenía antecedentes de violento, se encuentra actualmente detenido y acusado de “homicidio agravado por el vínculo, por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer, mediando violencia de género y alevosía ello en el contexto de la violencia familiar y violencia de género, y privación ilegal de la libertad agravada”.

Laura Rivero conoció a su pareja porque ella trabajaba limpiando la casa de la madre de Lassere. La víctima tenía cinco hijos; entre ellos, el nene de 6 años asesinado junto a ella.

El recuerdo

Sofía, quien hoy tiene 21 años y una beba de poco más de 1 año, aseguró que Laura “dedicó su vida a sus hijos, a su familia, a trabajar días enteros limpiando para que nunca nos falte un plato de comida”. “Nunca se quedó quieta, nunca pensaba en ella, siempre en nosotros“, apuntó.

Por otro lado, definió a Thiago, quien tenía 6 años al momento del ataque, como un nene “inocente y tierno”. “A mi hermanito lo recuerdo con esa inocencia y esa ternura con la que cada vez que yo llegaba corría abrazarme y a decirme ‘Te amo Sofi’“, explicó. “Son cosas que me quedaron en el alma”, confesó y apuntó que hasta el día de hoy piensa en ellos y se pregunta “¿por qué tuvo que cruzarse con un hombre tan enfermo y psicópata?”. “Nos arruino la vida para siempre”, reflexionó.