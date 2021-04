Hospital Meléndez de Almirante Brown: Aseguran que la Terapia Intensiva está al 100% de la capacidad

El Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Lucio Meléndez” de Almirante Brown no le escapa a la realidad sanitaria que se vive en otros centros de salud de la Región, ante la segunda ola de coronavirus. Trabajadores de la salud advierten que la Terapia Intensiva está al 100 por ciento de su capacidad y falta personal.

En diálogo con Info Región, la delegada la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) del hospital, Mónica Méndez, planteó que “la situación es más que caótica” y “no escapa de lo que está pasando en el resto de la Provincia”.

La dirigente recordó que hace más de un mes se vino abajo el piso de clínica médica, lo que representa una faltante de camas. “En estos momentos nos están faltando alrededor de 28 camas. Si antes había un problema de infraestructura, imaginate ahora“, alertó. Frente a esta situación alarmante, precisó que el Ministerio de Salud bonaerense se comprometió a instalar una nueva sala modular, pero “todavía no hay fecha de inicio de obra”. Vale recordar, en este sentido, que el Municipio instaló en abril del año pasado cuatro módulos de aislamiento sanitario para pacientes leves o moderados.

“La terapia intensiva está trabajando al 100 por ciento de internación“, precisó, e indicó que también hay personas internadas en la Guardia. Sostuvo, en este marco, que se ve gente más joven internada y advirtió que las derivaciones “cuestan bastante que salgan”. Aclaró que no hay colpaso, pero “en cualquier momento puede ocurrir”.

Asimismo, hizo hincapié en que también hay faltante de personal. “Nos esta faltando personal. Faltan clínicos, terapistas, personal de laboratorio y enfermería para cubrir la urgencia de la pandemia“, manifestó, al tiempo que advirtió que “están todos muy cansados y agotados”. “También hay bronca porque el salario no está acorde con la tarea. No hemos tenido una verdadera recomposición salarial”, disparó la delegada.

Además, aseguró que está todo el personal vacunado, salvo aquellos que decidieron por motivos personales no hacerlo.

Restricciones

En relación a las nuevas restricciones para intentar frenar el aumento de casos de Covid-19, planteó que “son insuficientes porque no van a aplanar la curva de contagios“. “Hay que profundizar las medidas, pero sin un apoyo económico a las pymes y los que no tienen trabajo es imposible”, opinó Méndez.

Cabe destacar que el Gobierno acompañó estas medidas con el anuncio de una ayuda económica. El estado dará 15 mil pesos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por embarazo y las asignaciones familiares de monotributistas de la primera categoría, para paliar las consecuencias económicas de estas dos semanas de nuevas restricciones.