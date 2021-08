Plenario del FdT: “Ninguno de nosotros tiene que esconderse, estamos orgullosos de lo que hicimos”

El Frente de Todos realizó este miércoles un plenario en La Plata, para definir los lineamientos de la campaña electoral, de cara a las elecciones primarias de septiembre y las legislativas de noviembre. El presidente Alberto Fernández, secundado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, encabezó el encuentro. “Ninguno de nosotros tiene que esconderse, estamos orgullosos de lo que hicimos”, aseguró.

El Presidente se mostró “muy contento” por el encuentro presencial en La Plata y utilizó la ley de etiquetado de productos para plantear las diferencias entre los dos modelos que se enfrentarán en las urnas: Frente de Todos y Juntos. Hizo un repaso de todo lo que diría el envase de Juntos y advirtió que “pocos” serían los que lo elijan.

“Se discute si le cuenta al pueblo lo que consume o si eso se esconde”, advirtió el jefe de Estado sobre la iniciativa de etiquetado frontal y se preguntó: “¿Qué pasaría si cada argentino tuviera que ir al acto electoral y enfrentar una suerte de góndola donde aparece el Frente de Todos y Juntos o Juntos por el Cambio, que se cambian el nombre y se pelean para no hacerse cargo de lo que pasó”. Y aventuró: “Somos republicanos, diría Juntos, este envase contiene un presidente que armó una mesa judicial para perseguir opositores, también contiene un presidente que nombró ministros de la Corte por decreto, miembros de gobierno que por DNUs borraron centenares de leyes, un gobierno que nos endeudó con la banca privada en 6 mil millones de dólares y cuando no pudo pagar fue corriendo al FMI”.

En ese sentido, expuso: “También contiene ministros que desprecian la educación y la salud pública. Es un gobierno para que el trabajo, la ciencia, la tecnología y la salud son temas secundarios, por eso no les hacen falta ministerios”, y recordó que Mauricio Macri firmó un decreto que permitió a su familia el “blanqueo de fondos espúreos”. “Diría que contine un gobierno que favoreció a su familia, amigos y primos; este envase contiene un gobierno que avaló subas de tarifas, gas y luz, que oscilaron entre mil y 3 mil por ciento”, apuntó.

“Si el etiquetado frontal existiera, creo que a pocos les quedarían ganas de consumir lo que ese envase tiene. Pero no existe, existe la publicidad y los grandes medios que están enojadísimos porque quiero que los celulares y el servicio de internet sea un servicio público al que todos puedan acceder. Construyen tapas, nos lastiman, nos pegan”, reflexionó, al tiempo que mencionó que durante escribió una canción y comentó un estribillo: “Si me pierdo, yo me encuentro; si me caigo, me levanto; el secreto en esta vida es seguir cantando”.

“Y nosotros seguimos cantando, acá, de pie. Ninguno de nosotros tiene que esconderse de ser parte del otro, estamos orgullosos de lo que hicimos en este tiempo. El mejor orgullo es terminar lo que empezó Néstor y siguió Cristina”, planteó, a renglón seguido, y le habló a los dirigentes del Frente de Todos que figuran en las listas: “Quiero pedirles que cuando empecemos esta campaña, no vayamos con dudas porque la pandemia fue un gran obstáculo para hacer las cosas en la velocidad en que queríamos hacerlo, pero no se olviden de todo lo que hicimos porque fue inmenso”.

La vicepresidenta Cristina Fernández hizo un llamado a la esperanza y la confianza de la comunidad para apostar al modelo que permitan dar vuelta la página de la crisis en Argentina. “Es posible revertir las más profundas crisis y emerger. No es un discurso, lo pudimos hacer en la Argentina en 2003. Veníamos de un endeudamiento muy grave y fuimos construyendo bienestar”, aseguró.

En el marco del plenario, ratificó su defensa a la medidas adoptadas a nivel sanitario, que fueron duramente criticadas durante los meses que pasaron pero recrudecieron por el festejo en Olivos. “Hubo cuarentena porque hubo pandemia, no nos olvidemos nunca. Fue lo único que teníamos a mano cuando no había vacunas”, advirtió la ex presidenta ante dirigentes y candidatos del Frente de Todos.

También recordó que su gobierno y el de Néstor Kirchner implementaron políticas de endeudamiento, que “si hubieran continuado”, el país hubiera estado mejor parado frente a la pandemia. “La vida que queremos se recupera también a través de hombres y mujeres que representen en las instituciones esa vida que queremos“, advirtió, haciendo un llamado a aquellos que hoy forman parte de las listas. “Esa construcción de mayorías, o reconstrucción, que pudimos hacer a partir de aquel 9 de diciembre de 2015 para finalmente culminar en ese proceso virtuoso que fue el Frente de Todos y nos permitió recuperar para los argentinos la Casa Rosada, fue posible porque había memoria y confianza de lo que habíamos sido”, sostuvo aludiendo ella misma y a Néstor Kirchner.

“Venimos a revalidar que volveremos, después de esta pandemia, a construir entre todos esa Argentina que nos merecemos“, sentenció en el final de su discurso.

El gobiernador de la Provincia, Axel Kicillof, hizo un repaso de la gestión, apuntó contra el gobierno anterior, encabezado por María Eugenia Vidal (hoy precandidata de Juntos por la Ciudad de Buenos Aires, y apostó a las políticas públicas para la reconstrucción. “Llegamos a la Provincia con la profunda convicción de que es tiempo de transformarla, de no esquivar los problemas y no hacerse los distraídos. La pandemia va a terminar y tenemos que reconstruir nuestra provincia. Tenemos que ir a esta elección a buscar futuro“, señaló.

Destacó, en ese sentido, la gestión durante la pandemia y el fortalecimiento del sistema sanitario para poder hacerle frente a una de las batallas más duras. “En la pandemia no hubo un sólo bonaerense que se haya quedado sin una cama o un respirador. Así como a nadie le faltó un respirador, a nadie le va a faltar su vacuna”, sentenció.

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, advirtió que “lo que se vota en estas elecciones es quiénes se van a sentar en diciembre en el Congreso a discutir cuestiones centrales del futuro de la Argentina“, y puso como ejemplo la discusión de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Sigan confiando en nosotros que el contrato que firmamos en el 2019 está vigente. Vamos a salir de la pandemia y una vez más vamos a volver a poner de pie a la Argentina que nos dejaron de rodillas”, apuntó.

“El tiempo que viene necesita transformar profundamente los paradigmas que existen y pensar el desarrollo en clave ambiental. En el Frente de Todos nos hacemos cargo de este desafío”, aseguró el diputado y referente de La Cámpora Máximo Kirchner. “Miren de lo que somos capaces cuando estamos convencidos de dar las batallas que tenemos que dar para transformar la vida de nuestra gente. Organizando, debatiendo y una vez que se gana la elección, gestionando sin miedo a la tara de ningún diario“, sentenció en otro tramo de su discurso.

El encuentro se realizó esta tarde en el estadio “Diego Armando Maradona”, en la periferia platense, hasta donde llegaron legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, intendentes, concejales y dirigentes del FdT bonaerense, entre otros asistentes.

El Frente de Todos continuará su campaña en la provincia con ternas compuestas por distintos precandidatos, además de funcionarios, con el objetivo de lograr un “amplio despliegue territorial” y abarcar todos los distritos bonaerenses. La intención del comando de campaña del FdT es que estas visitas se dividan por “ejes temáticos” delimitados como “prioridad” ante la demanda social, adelantaron fuentes del espacio.

El Presidente y la Vicepresidenta compartieron ayer un acto en el barrio Isla Maciel, en la localidad bonaerense de Dock Sud, en Avellaneda, que contó con la asistencia de los principales referentes de la alianza gobernante. Allí, Fernández encabezó la entrega de la vivienda número 20.000 de su gestión, en el marco del programa Casa Propia, que prevé para fin de año tener en ejecución algo más de 100 mil hogares y la entrega de 30.000 unidades en todo el país.

Los candidatos del FdT en la Provincia

Victoria Tolosa Paz encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales por la Provincia, seguida del ex ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán. Marcela Pazo y Sergio Palazzo aparecen en el tercer y cuarto lugar, respectivamente, seguidos de Agustina Propatto, Leopoldo Moreau, Vanesa Siley y Hugo Yasky.

La nómina también lleva a Constanza Alonso, Julio Pereyra, Mónica Litza, Daniel Arroyo, Brenda Magalí Vargas, Rogelio Iparraguirre, Mónica Macha, Daniel Menéndez, Micaela Moran, Walter Correa, Claudia Bernazza, Jorge Donofrio, Daniela Castro, Marcelo Koening, Mariana Grass, Mariano Pinedo, Fabiana Bertino, Ángel García, Natalia Pelufo, Marcelo López, Araceli Bellota, Adrián Carril, Julieta Ferrari, Jorge Laviuzza, Florencia Actis Perinitto, Javier Forlenza y María Guillermina Eyras.

La Tercera

En la Tercera Sección, que elige 18 diputados, la lista estará encabezada por el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, figura elegida para traccionar votos en el principal bastión del peronismo en la provincia. El segundo puesto de esa nómina es para la actual diputada Susana González, seguida por Ricardo Rolleri y Mariana Larroque.

El quinto integrante de esa boleta es el actual presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, un hombre del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Continúa en la lista Berenice Latorre, dirigente de La Cámpora de Quilmes; seguida por Nicolás Russo, el presidente del Club Lanús, quien va por un nuevo mandato como diputado; y por Ayelén Rasquetti, secretaria de Desarrollo Social de Cañuelas.

También forman parte de la boleta oficialista el actual presidente de la bancada oficialista, Facundo Tignanelli (de la agrupación La Cámpora); Liliana Pintos, presidenta del Concejo Deliberante de La Matanza; la concejal y dirigente del Movimiento Evita de Lobos Milagros Moya y Christian Miño, de Florencio Varela y presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo