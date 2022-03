Un año sin Tehuel: El pedido de la familia y un homenaje en San Vicente

El 11 de marzo próximo se cumplirá un año de la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans de San Vicente que salió a trabajar pero nunca volvió a su hogar. La familia pide desesperadamente a la Justicia que se reactive la búsqueda y pide que se de curso al seguimiento de la pista de una red de trata de personas. El viernes habrá un acto en la Vieja Estación.

Tehuel se fue de su casa para trabajar en un evento como mozo. Nunca volvió a su hogar y su pareja hizo la denuncia. Comenzaron los rastrillajes y hubo dos detenciones, pero de él no se sabe nada. De hecho, al poco tiempo de la desaparición, la búsqueda era de un cuerpo. La familia denuncia que la causa está parada y pide que lo sigan buscando.

“Siempre buscaron a mi hijo como si estuviera muerto. Vivo no lo buscaron en casi ningún momento. Hay indicios de que pudo haber sido llevado por trata de personas. Me gustaría que intervenga alguna fiscalía federal, que son las que se ocupan de investigar estos casos”, señaló Andrés de la Torre, padre del joven, a Télam. “Los rastrillajes están todos parados. No sé por qué. La última noticia que tuvimos fue que se cambió de carátula la causa“, apuntó.

Homenaje

Un mosaico de Tehuel será inaugurado el próximo viernes en la Estación Cultural de San Vicente. La actividad fue propuesta por “Mosaico Urgente”, un colectivo de mujeres artistas callejeras feministas que se destacan por hacer trabajos en mosaicos realizados específicamente con temáticas relacionadas a los derechos humanos y a las luchas sociales.

La exhibición tendrá lugar el próximo viernes a las 13, en la Vieja Estación San Vicente, ubicada en la avenida Sarmiento al 1000 de San Vicente, y que actualmente funciona como un espacio cultural.

La obra, que mide un metro de alto por 50 centímetros de ancho, fue hecha con azulejos y cerámica en frío por 10 artesanas. Las artistas se inspiraron en una de las fotografías más difundidas de Tehuel, en la que lleva una visera y una campera.

El caso

Tehuel De la Torre fue visto por última vez alrededor de las 19 del 11 de marzo de 2021, cuando salió de su domicilio rumbo a la estación de trenes de Alejandro Korn. Había conseguido una chaga, iba para participar de un evento como mozo.

Tras la denuncia que hizo su pareja, la Policía y la fiscal interviniente desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Luis Alberto Ramos, el hombre que lo había convocado por un trabajo y que, según fuentes de la pesquisa, tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas. También fue detenido Oscar Alfredo Montes, por “encubrimiento”.

Los investigadores llegaron a esa casa ubicada en la calle Mansilla 1203 no sólo porque era la persona a la que el joven iba a ver sino porque, además, el celular de Tehuel estuvo por última vez activo en esa zona desde las 19.45 del día de la desaparición hasta las 0.30 del día siguiente. Las fuentes detallaron que en una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas que podrían pertenecer al joven.

Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30 pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se fue por su lado.

Durante el transcurso de la investigación, la Justicia ordenó diversos allanamientos que arrojaron resultados negativos en relación al paradero del joven desaparecido, aunque lograron determinar la vinculación de los imputados con el hecho, a partir del hallazgo de rastros hemáticos que, tras ser analizados, resultaron ser coincidentes con el ADN del joven buscado.

En noviembre del año pasado la Justicia imputó por “homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género” a Ramos y Montes. Hasta acá, la investigación era “averiguación de paradero”