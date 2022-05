Violencia de género: el reclamo de clubes del ascenso

“Los protocolos no son sólo un papel”, advierten departamentos de género de clubes que militan en la Primera Nacional.

Los departamentos de género de distintos clubes que militan en la Primera Nacional difundieron un comunicado de prensa en el cual dejan planteado su reclamo: “Los protocolos no son sólo un papel”. De esta forma pidieron que se tomen acciones reales en todos los clubes ante casos de violencia de género.

Este comunicado llega en medio de la polémica con Boca por el respaldo manifiesto (saludo de cumpleaños y dichos de Juan Román Riquelme) a Sebastián Villa, que fue denunciado en dos ocasiones por violencia de género y no sufrió sanción alguna por parte de la institución, y luego del pedido del Ministerio de Mujeres a la AFA.

“Las áreas de Género y Diversidad de los equipos de la Primera Nacional abajo nombrados exigimos mayor compromiso y acción cuando un jugador de fútbol profesional es denunciado por violencia de género. Los protocolos no son sólo un papel sino una herramienta valiosa destinada a proteger, a actuar con celeridad y evitar la revictimización”, advierte el comunicado que lleva la firma, entre otros, de Brown de Adrogué y Temperley.

Y continúa: “En Argentina matan a una mujer cada 25 horas. Por eso, lo que pasa ´fuera de las canchas´ no debe ser otro tema. Las violencias ejercidas no son parte de la vida privada de nadie, para eso luchamos y los seguiremos haciendo. De nada sirven los slogans o adherir en redes sociales al 8 de Marzo si después no se prioriza la vida de las mujeres y disidencias ante el negocio y el dinero que hay detrás de cada jugador”.

“Las mujeres y disidencias hinchas, socias, trabajadoras y dirigentes que habitamos los clubes no vamos a mirar para otro lado ni ser cómplices del silencio encubridor. Nuestras instituciones, en tanto asociaciones civiles sin fines de lucro, deben ser ejemplo en el cumplimiento de sus roles sociales y educar a los jugadores con los valores que cada institución dice representar. Hacerlo es un compromiso que debe ser asumido entre todxs”, cierra el comunicado, que suma las frases “no nos callamos más”, “no estamos solas” y “nos tememos”.

El viernes, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, envió una carta dirigida a las comisiones directivas de los clubes de fútbol de todo el país y al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, convocándolos a llevar adelante acciones para abordar de manera efectiva las violencias de género al interior de sus instituciones y alcanzar mayores niveles de igualdad en el ámbito deportivo.

Incluso el presidente Alberto Fernández dijo ese mismo día que “la sociedad argentina no puede soportar más conductas” de abuso sexual. “Cuando pasa, tenemos que ponernos al lado de la víctima”, dijo el Presidente, al ser consultado sobre el futbolista colombiano Sebastián Villa.

El futbolista de Boca fue imputado por el abuso sexual de una joven. El hecho -denunciado hace pocos días- data de junio del año pasado y habría ocurrido en un country de Canning. Según la mujer, el futbolista le ofreció, luego de violarla e intentar ahorcarla, una suma de 5 mil dólares para que no cuente lo sucedido. Cabe recordar que ya tenía otra denuncia por violencia de género por parte de su pareja Daniela Cortés