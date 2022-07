Cotramel pide el urgente tratamiento del proyecto de Ley de Unidades Productivas

La Cooperativa de Trabajo Metalúrgica de Llavallol (Cotramel) advierte sobre la necesidad de un urgente tratamiento del proyecto de Ley de Unidades Productivas, que se encuentra en la Cámara de Diputados. La iniciativa propone que el Estado brinde garantías a los trabajadores que, a partir de la lucha y la resistencia, pudieron seguir garantizando un ingreso familiar.

Fue uno de los temas que los trabajadores abordaron durante la recorrida del diputado Daniel Arroyo por las instalaciones de la planta de Llavallol. “Visitamos la Cooperativa de Trabajo Metalúrgica Lavallol COTRAMEL (ex Canale), un ejemplo de perserverancia, trabajo autogestionado y producción nacional. Allí también se realizan cursos de capacitación en el marco de la Escuela de Oficios de la Municipalidad de Lomas de Zamora”, explicó el legislador.

Nicolás Macchi, presidente de la cooperativa, explicó: “La visita fue en el marco de una visita por los cursos del Municipio de Lomas de Zamora, pero pudimos conversar con él y pedir una reunión por el proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas. También temas en cuanto la laburo que venimos haciendo, no sólo los cursos del Municipio sino los que venimos haciendo nosotros, a partir de convenios con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y Radio Gráfica”.

“La ley es fundamental para terminar de una vez por todas con todos los procesos judiciales, que son engorrosos. Después del sacrificio, la lucha, la resistencia y las inversiones, el tiempo puesto en la cooperativa, nada es nuestros”, advirtió, y dio cuenta de la desesperante situación que atraviesa hoy Cotramel.

En ese marco, precisó que “el juzgado está haciendo los pliegos para la licitación en septiembre, para vender la empresa en marcha en el marco de la quiebra y no contempla la postura de la cooperativa sobre la necesidad de sostener los puestos de trabajo”. “Tenés que terminar litigando con el juzgado con alguna empresa y ex empresarios que se presentan a querer recuperar lo que era su empresa”, apuntó.

“Estamos todos en condiciones precarias, no podemos darle seguridad jurídica a nuestros clientes. A veces, no quieren traer su materia prima a nuestras cooperativas porque no saben si el día de mañana vamos a seguir o no“, manifestó Macchi, quien precisó que “la ley viene a resolver eso”.

La iniciativa plantea que “el Estado se haga cargo en tanto y en cuanto los trabajadores decidan organizarse en una cooperativa, de la entrega y la unidad productiva en comodato para que los trabajadores puedan seguir siendo su fuente de ingreso”. “Después de tanta lucha y sacrificio, sería muy triste que un fuero comercial -que no respeta el derecho al trabajo y valora más el derecho a la propiedad privada-, baje el martillo y podamos perder absolutamente todo“, concluyó.

Los cursos que se brindan son Reparación de Aire Acondicionado y Electricidad Industrial, a partir del acuerdo con el Municipio de Lomas de Zamora; Sistemas Integrales, convenio con la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ, y Periodismo y Programación de Radio, de Radio Gráfica (recuperada). También se ofrece con el Centro de Formación Profesional 409 cuatro cursos de oficios de hojalatería.

Proyecto de Ley de Unidades Productivas by Info Región on Scribd